Piúma: estudantes participam de fórum que incentiva participação e cidadania

Na última quarta-feira (20), a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Professora Filomena Quitiba, em Piúma, promoveu o 2º Fórum Apoie Escola, com o tema “Conexões que transformam: o poder das relações interpessoais no caminho para o sucesso”.

Entre os resultados do Fórum, destacaram-se a redução de conflitos no ambiente escolar, maior engajamento em atividades coletivas e fortalecimento de habilidades socioemocionais como empatia, escuta ativa e cooperação.

O encontro reuniu alunos das primeiras séries do turno matutino, além de convidados, incluindo representantes da Prefeitura de Piúma, em um espaço de diálogo e aprendizado coletivo.

A programação contou com três palestras que abordaram os efeitos das relações humanas no desenvolvimento pessoal e profissional. O objetivo foi incentivar reflexões sobre convivência, empatia e respeito mútuo, reforçando a construção de vínculos saudáveis e colaborativos dentro e fora da escola.

Segundo a equipe escolar responsável pela organização, a realização do 2º Fórum Apoie Escola Piúma foi considerada uma experiência marcante, desafiadora e enriquecedora. O evento destacou a importância do tema das relações humanas no ambiente escolar e evidenciou como a reflexão sobre essas questões é fundamental para fortalecer a convivência e o desenvolvimento dos estudantes.

Os estudantes também avaliaram de forma positiva a iniciativa. “Achei o evento muito bom e que realmente era um tema que muitas pessoas precisavam. Gostei muito de participar desse momento”, disse Sofia Mendonça Mardegan, aluna do 1º ano do curso de Administração. Para Stefhany Mezadre de Oliveira, da mesma turma, “as palestras foram muito bacanas, cada palestrante trouxe uma criatividade diferente que cativou o público e ajudou a compreender melhor as relações”.