Itapemirim promove Feira Capixaba de Negócios no próximo fim de semana

Na sexta (29) e no sábado (30), Itapemirim promoverá a Feira Capixaba de Negócios (FECAP). O evento acontecerá na Praça Domingos José Martins, na Vila de Itapemirim, das 12h às 22h.

Com o objetivo de movimentar a economia, a programação reúne turismo, artesanato e gastronomia, além de música ao vivo e entretenimento. A proposta é integrar empreendedores locais, visitantes e consumidores em um espaço de oportunidades, inovação e cultura.

Além disso, o público poderá aproveitar atrações culturais e opções variadas de alimentação, valorizando os produtos e talentos locais. Com entrada gratuita, a feira se apresenta como uma alternativa de lazer, conhecimento e geração de negócios. Assim, a expectativa é atrair moradores da região e visitantes.