Jackson Antunes é o grande homenageado da 7ª edição do FestCine Pedra Azul

A programação do 7º FestCine Pedra Azul está confirmada para acontecer nos hotéis Vista Azul e Aroso Paço Hotel, entre os dias 24 e 27 de setembro, e o nome do grande homenageado desta edição já foi confirmado: o renomado ator Jackson Antunes, que além do troféu Rota do Lagarto, também vai receber uma joia personalizada da designer Ivana Izoton.

A cerimônia de homenagem acontece na noite do dia 26, no Salão Nobre do Aroso Paço Hotel, e será apresentada pelos atores Priscilla Reis e Enzo Ciolini. O evento é aberto ao público com entrada gratuita.

Segundo Alex Reis e Marcoz Gomez, idealizadores e organizadores do FestCine Pedra Azul, a homenagem no festival é um tributo à trajetória e ao legado que Jackson construiu ao longo de décadas, celebrando não apenas o ator versátil e premiado, mas também o artista que traduz em sua obra a força da cultura brasileira.

“Homenagear Jackson Antunes é uma forma de reconhecer um artista que representa com autenticidade a alma do Brasil. Sua trajetória no cinema, no teatro e na televisão sempre trouxe para as telas a força da cultura popular e do homem do interior, com verdade, sensibilidade e grandeza. É uma honra para o nosso festival prestar essa homenagem”, celebra a dupla.

A trajetória de Jackson Antunes

Com uma carreira sólida que transita pelo cinema, teatro e televisão, Jackson Antunes se consagrou como um dos atores mais marcantes da dramaturgia brasileira, conhecido por sua presença forte e pela autenticidade com que imprime vida a seus personagens.

Nascido em Janaúba, Minas Gerais, em 28 de agosto de 1960, Antunes começou sua carreira no teatro, já em Belo Horizonte, e participou de diversas peças antes de estrear na televisão, em 1991, com o inesquecível personagem Damião, de Renascer, papel que conferiu ao ator os troféus Imprensa e APCA de revelação daquele ano.

Entre novelas, minisséries e especiais de TV, foram quase quarenta trabalhos na Rede Globo, além de uma breve passagem pela Record em 2006 no remake de Escrava Isaura, um dos maiores sucessos da emissora até hoje. Em A Favorita, de 2008, ganhou os prêmios Contigo! e Arte Qualidade Brasil de melhor ator coadjuvante por sua brilhante interpretação do machista e violento Léo.

Outro grande destaque foi sua participação como protagonista na série Amorteamo (2017), de Cláudio Paiva, Guel Arraes e Newton Moreno, em que deu vida ao senhor de engenho Aragão e protagonizou cenas memoráveis com Letícia Sabatella e Daniel Oliveira.

No cinema

No cinema, Jackson fez mais de vinte filmes, incluindo campeões de bilheteria como Dois Filhos de Francisco (2005), O Palhaço (2011), Getúlio (2014), Mais Forte que o Mundo (2016), Carcereiros (2019) e O Auto da Boa Mentira (2021).

Em Mais Forte que o Mundo – uma biografia do lutador José Aldo -, inclusive, faturou o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro nas categorias Melhor Direção, Melhor Roteiro Original e Melhor Efeito Visual. Transformada em minissérie pela Globo, a obra ainda ganharia o Emmy Internacional, a mais importante premiação atribuída a programas e profissionais de televisão no mundo.

Com A Festa da Menina Morta, de 2010, conquistou o Prêmio Guarani de Cinema Brasileiro. Neste mesmo ano, o ator se arriscou na direção do longa A Tímida Luz de Velas das Últimas Esperanças. Já o seu papel, em Coração de Cowboy (2018), levou os prêmios Los Angeles Brazilian Film Festival e Festival Internacional de Cinema da Lapa.

Jackson Antunes também brilhou nos palcos, especialmente no monólogo Memória de Emborna. Uma viagem ao universo sertanejo embalada pela poesia das palavras e a sedução da linguagem popular brasileira. Escrita pela pesquisadora Íris Gomes da Costa, a peça marcou a estreia da cineasta Tizuka Yamazaki como diretora de teatro e foi sucesso de público e crítica. Ainda nos anos 90, o artista multifacetado lançou suas poesias no livro: “As Cores do Simples”. Nele se definia como “um caboclo poeta, de alma sertaneja, conectado à terra”.

Cantor a ator

O que nem todo mundo conhece, aliás, é a carreira musical do ator. Jackson teve aulas de canto com José Spinto, filho do saudoso músico Vicente Celestino. Em 1997, o multifacetado artista lançou seu primeiro disco, “Jackson Antunes Canta Téo Azevedo”, no qual interpretava diversas composições do cantador mineiro.

Em seguida, gravou “Jeitão de Caipira”, um dueto com o violeiro Tião do Carro. Nos anos 2000, seu disco com canções de Luiz Gonzaga chegou a vender cerca de 20 mil cópias. Pela gravadora Kuarup lançou “Pé de Serra”, de 2002, ao mesmo tempo em que interpretava um cantor matuto na novela Terra Nostra. Já o álbum “Quanta Saudade Dá” é um tributo ao célebre ator Mazzaropi. Em 2004, uma homenagem à mulher brasileira através da obra de poetas populares, que culminou no disco “Canções para as Caboclas que Amei”. Em 2006, a homenagem foi aos Nonatos, “Jackson Antunes canta Os Nonatos”.

