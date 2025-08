Linhares: Quilombo do Degredo lança livros na Flip, em Paraty

A Associação dos Pescadores Remanescentes do Quilombo do Degredo, de Linhares, marcou presença programação de intercâmbio cultural da Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP), no Rio de Janeiro, na noite da última quinta-feira (31), com o lançamento da sua publicação “Livros do Degredo”. O evento aconteceu na Livraria Muvuca, no centro histórico da cidade.

A atividade integrou as ações previstas no projeto aprovado pelo Edital nº 01/2025 –circulação, do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), por meio da Secretaria da Cultura (Secult).

A programação contou com rodas de conversa com os autores, sessões de autógrafos, entrevistas e a exibição de documentários sobre a comunidade quilombola do Degredo, projetados em espaço aberto no centro histórico. Produzidas pela equipe de mobilização do Degredo, as obras lançadas resgatam memórias ancestrais, tradições do território e contos que revelam a riqueza cultural da comunidade.

As narrativas destacam as vozes de mestres, mestras e jovens quilombolas da região de Degredo, promovendo o protagonismo local e reafirmando a identidade do norte capixaba.

“Fomos convidados a participar da Flip Preta, com o lançamento dos livros, além de outras ações culturais ligadas ao projeto. Esse lançamento marca um momento importante na valorização do patrimônio imaterial da região e reafirma o papel essencial das comunidades tradicionais na construção da cultura brasileira”, afirmou o representante da Associação dos Pescadores e Extrativistas do Quilombo do Degredo, Felipe Leite.

Mais informações sobre os livros e os documentários podem ser acessadas no perfil oficial da associação:https://www.instagram.com/ati.asperqd/.