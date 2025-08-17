Lotofácil: veja as apostas ganhadoras no Espírito Santo

O sorteio da Lotofácil realizado, neste sábado (16), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP) trouxe alegria para apostadores do Espírito Santo. Os números sorteados foram:

01 – 02 – 03 – 05 – 06 – 11 – 13 – 16 – 17 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25.

No estado, diversos municípios registraram apostas ganhadoras com 14 acertos, incluindo Colatina, Serra, Vila Velha e Vitória. No total, 229 apostas acertaram 14 números, com premiação individual de R$ 1.968,47.

Confira o detalhamento da premiação:

15 acertos : 1 aposta ganhadora – prêmio de R$ 1.504.911,32

: 1 aposta ganhadora – prêmio de R$ 1.504.911,32 14 acertos : 229 apostas ganhadoras – prêmio de R$ 1.968,47

: 229 apostas ganhadoras – prêmio de R$ 1.968,47 13 acertos : 8.531 apostas ganhadoras – prêmio de R$ 35,00

: 8.531 apostas ganhadoras – prêmio de R$ 35,00 12 acertos : 112.826 apostas ganhadoras – prêmio de R$ 14,00

: 112.826 apostas ganhadoras – prêmio de R$ 14,00 11 acertos: 544.814 apostas ganhadoras – prêmio de R$ 7,00

Entre os municípios capixabas com apostas premiadas:

Colatina/ES – Canal eletrônico – R$ 1.968,47

– Canal eletrônico – R$ 1.968,47 Serra/ES – Loterias físicas e multicanais – R$ 1.968,45 a R$ 1.968,47

– físicas e multicanais – R$ 1.968,45 a R$ 1.968,47 Vila Velha/ES – Loteria física – R$ 1.968,47

– Loteria física – R$ 1.968,47 Vitória/ES – Canal eletrônico – R$ 1.968,47

A arrecadação total do concurso chegou a R$ 20.916.612,50.

O próximo sorteio da Lotofácil está previsto para 18 de agosto de 2025, com estimativa de prêmio de R$ 1.800.000,00.