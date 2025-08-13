MP e PC iniciam segunda fase da Operação “Bandido Não Se Cria” contra tráfico no ES

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça de Rio Bananal e do GAECO-Norte, e a Polícia Civil (PCES) deflagraram a segunda fase da Operação “Bandido Não Se Cria”.

A ação visa desarticular uma organização criminosa ligada à facção Comando Vermelho, atuante no tráfico e associação para o tráfico de drogas em Rio Bananal e região. A investigação corre em sigilo.

A operação começou na tarde de segunda-feira (11/08), com a prisão de seis pessoas. Na terça-feira (12/08), foram cumpridos mais 13 mandados de prisão temporária, totalizando 19 prisões. Também foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão.

O objetivo é apreender documentos, celulares, computadores, mídias e outros materiais que auxiliem nas investigações. Drogas, armas e valores obtidos com a atividade criminosa também foram alvos da ação. A operação busca prender líderes e operadores da organização.

Crimes investigados incluem tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e uso de adolescentes para atos ilícitos. Há indícios do envolvimento do grupo em homicídios relacionados à disputa por territórios do tráfico.

As investigações começaram após a prisão em flagrante, em junho de 2024, de um dos integrantes. O telefone apreendido revelou trocas de mensagens que evidenciaram a existência de uma rede estruturada e hierarquizada, com conexões interestaduais entre Espírito Santo, Rio de Janeiro e Bahia.

Também foi identificado um vídeo, amplamente divulgado nas redes sociais, com conteúdo de apologia ao tráfico, ostentação de bens, porte e posse de arma de fogo e participação de uma criança armada. O vídeo foi gravado em frente à residência de um dos integrantes, apontada como uma das principais bocas de fumo do município.

O MPES solicitou à Justiça o sequestro de uma motocicleta utilizada pelo grupo para transporte de drogas e valores, além de servir como elemento de ostentação para recrutar novos integrantes, inclusive menores.

A primeira fase da Operação “Bandido Não Se Cria” foi deflagrada em 11 de junho deste ano.