Mulheres do Café: agricultoras de Alegre participam de curso de poda do conilon

Na última terça-feira (05), agricultoras do Assentamento Floresta, em Alegre, no sul do Espírito Santo, participaram de um curso prático sobre poda e desbrota do café conilon, promovido pelo projeto Mulheres do Café, que é coordenado pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

A capacitação abordou técnicas fundamentais para o manejo adequado da lavoura, como os diferentes tipos de poda (formação, manutenção e rejuvenescimento), além da importância da desbrota para o equilíbrio das plantas. O conteúdo foi apresentado de forma prática e acessível, com atividades em campo e demonstrações conduzidas pelo extensionista rural Henrique Marion, do Incaper.

A realização do curso é fruto da escuta ativa das agricultoras do assentamento, que indicaram suas principais necessidades ao projeto.

“A partir desse diálogo, também já realizamos um curso de análise sensorial de café e uma excursão técnica para esse grupo. Assim, vamos contribuindo para o aprimoramento técnico das produtoras e para que elas ganhem ainda mais força e protagonismo na cafeicultura local”, enfatiza a coordenadora do projeto, a extensionista Patrícia Matta.

Para a produtora Rosângela Azevedo, a experiência representou uma oportunidade valiosa de atualização. “Eu gostei muito do curso. Estava curiosa, porque trabalho na lavoura desde os 14 anos, com meus pais. Naquela época, a gente não tinha essa formação. Podava do nosso jeito. Agora, com novas tecnologias e práticas, a poda é bem diferente. Acredito que, seguindo direitinho o que aprendemos, a produção vai melhorar muito”, relatou.

Motivação

Para Lenize Moreira, que está iniciando na produção de café, o curso trouxe motivação e direcionamento técnico.



“Para mim, o aproveitamento foi de 99,9%. Estou começando quase do zero na lavoura, e muitas vezes a gente desanima ao tirar dúvidas com quem já tem a lavoura formada. No curso, tive todo o apoio técnico e orientações que me mostraram que é possível alcançar bons resultados. Trabalho há 13 anos no comércio, então tudo isso é novo para mim. Já estou correndo atrás de adubação, análise de solo e sistema de irrigação. Fiquei muito animada depois do curso”, enfatizou.

A cafeicultura é a principal atividade agrícola do município de Alegre, com destaque crescente para o cultivo do café conilon. Diante desse cenário, a inclusão das mulheres na atividade, por meio da capacitação técnica, é fundamental para ampliar a produtividade, o retorno econômico e promover a geração de emprego e renda no meio rural. No Assentamento Floresta, em especial, as mulheres formam um grupo ativo e comprometido com o desenvolvimento da comunidade.

“É essencial oferecer oportunidades como essa às mulheres, que têm um papel cada vez mais relevante na agricultura. Ao capacitá-las, contribuímos para o fortalecimento da produção cafeeira e para o empoderamento feminino no campo. O grupo do Assentamento Floresta é muito participativo e tem se destacado nas ações em parceria com o Incaper no município”, destacou o coordenador do escritório local do Incaper em Alegre, Ricardo Eugênio Pinheiro.

Projeto capacita mulheres em todo o Estado

O projeto Mulheres do Café integra o programa Inovagro, coordenado pela Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes). A iniciativa tem como objetivo fortalecer o protagonismo feminino na cafeicultura capixaba, promovendo o acesso ao conhecimento técnico, à adoção de boas práticas agrícolas e à valorização das mulheres no campo.

Atualmente, o projeto já conta com cerca de 600 produtoras cadastradas em todo o Espírito Santo. Mulheres interessadas em participar de cursos e outras atividades podem se inscrever por meio de formulário on-line (acesse aqui).