Municípios do Sul do ES recebem obras de mobilidade e infraestrutura

Com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento rural e fortalecer o agro capixaba, o Programa Caminhos do Campo, do Governo do Estado, avança com importantes obras de pavimentação e infraestrutura em diversas regiões do Espírito Santo. A iniciativa é coordenada pela Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag).

Atualmente, estão em andamento 17 obras, sendo 16 de pavimentação e uma de construção de ponte, beneficiando diretamente os municípios de Apiacá, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Domingos Martins, Fundão, Guarapari, Iúna, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Santa Leopoldina, Santa Teresa, São Gabriel da Palha, Venda Nova do Imigrante e Viana.

Leia também: Cachoeiro: Procon participa do Agosto Lilás para proteger mulheres

Para o segundo semestre de 2025, estão previstas entregas importantes, como a construção da ponte sobre a Rodovia ES-379, no município de Muniz Freire, e a pavimentação do trecho que liga as comunidades de Fortaleza e Sumidouro, em Muqui. Além disso, novas obras serão concluídas nos municípios de Colatina, Nova Venécia, Guarapari e Santa Leopoldina.

Outro destaque é a pavimentação da Rota do Carmo, em Domingos Martins. Com 7 quilômetros de extensão e investimento aproximado de R$ 19 milhões, a obra vai beneficiar diretamente os produtores rurais, melhorar o acesso a serviços essenciais e incentivar o turismo local.

Mais Investimentos

Somando os repasses do Programa Caminhos do Campo e os convênios com os municípios, foram investidos cerca de R$ 96 milhões em 2024. No primeiro semestre de 2025, já são R$ 56 milhões destinados a novas obras, além de R$ 26 milhões aplicados na revitalização de trechos existentes.

“O Caminhos do Campo é um projeto de desenvolvimento regional. Cada trecho pavimentado representa avanço na mobilidade, no acesso aos serviços públicos, no escoamento da produção e no fortalecimento das atividades econômicas do interior. Estamos construindo um Espírito Santo mais conectado, produtivo e com oportunidades para todos”, destacou o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli.

Além das obras de pavimentação, o Governo do Estado também está executando serviços de recapeamento em importantes rodovias capixabas. São mais de 144 quilômetros recuperados em 18 municípios, com sinalização horizontal e vertical, totalizando um investimento superior a R$ 72 milhões entre 2024 e 2026.

Qualidade, eficiência e respeito ao meio rural

Reconhecido por oferecer o menor custo por quilômetro do País, o Programa Caminhos do Campo utiliza materiais naturais da própria região, respeita os traçados originais das vias e adota tecnologias modernas, adequadas ao tráfego característico das estradas rurais.

Cada quilômetro pavimentado ou revitalizado representa mais do que infraestrutura: significa dignidade, segurança e qualidade de vida para quem vive no campo. O programa reafirma o compromisso do Governo do Estado com o desenvolvimento sustentável, o fortalecimento da agricultura familiar e a geração de novas oportunidades de renda, inclusive por meio do agroturismo local.