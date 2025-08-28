Muqui: 73º Encontro Nacional de Folia de Reis começa nesta sexta-feira (29)

O município de Muqui recebe nesta sexta-feira (29) e sábado (30), o 73º Encontro Nacional de Folia de Reis, um dos mais tradicionais eventos de cultura popular do país. Realizado na cidade histórica do sul capixaba, o encontro reúne grupos de várias regiões, celebrando a fé, a tradição e o folclore ligados ao ciclo natalino e à homenagem aos Santos Reis Magos.

A edição deste ano terá programação ampliada, com apresentações folclóricas, painéis temáticos, rodas de conversa, oficinas e atividades com mestres e foliões, reforçando a importância da preservação e transmissão das manifestações culturais às novas gerações. O ponto alto será a benção dos foliões que ocorrerá na histórica Igreja Matriz São João Batista.

“Para nós (católicos) a celebração de reis é muito importante. Celebramos o Dia dos Santos Reis em 6 de janeiro, e isso, tem origem na tradição que lembra o dia que Jesus Cristo, recém-nascido, recebeu a visita de três Reis Magos (Belchior, Gaspar e Baltazar), que vieram do oriente, guiados por uma estrela. O evangelista Mateus foi quem narrou esse acontecimento”, explicou o pároco local, padre Enildo Genésio de Souza.

Folia de Reis em Muqui

A Folia de Reis reúne cantadores e instrumentistas, usando suas roupas coloridas e com a tradicional bandeira que identifica o grupo. Eles percorrem as ruas, como uma forma de remeter ao percurso feito pelos magos até encontrarem o Menino Jesus.

“As folias caminham de casa em casa, fazendas, vilas, bairros, convidando os fiéis a descobrirem a estrela da graça que leva a Deus, por isso, a importância da benção dos foliões aqui na Igreja, antes de irem fazerem suas visitas. Eles veem ao encontro de Cristo, na Igreja e, a partir daqui, vão levar essa mensagem da ‘boa nova’ aos outros”, detalhou o presbítero.

O 73º Encontro Nacional de Folia de Reis é realizado pelo Município de Muqui com o apoio da Paróquia São João Batista, da Associação Comercial e Empresarial de Muqui (ACE Muqui) e conta com recursos da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), por meio da Secretaria da Cultura (Secult), com apoio da Associação do Folclore de Muqui.

Programação

Sexta-feira (29) – Jardim Municipal

19h – Abertura oficial

19h30 – Painel: A Importância das Políticas Públicas para Valorização e Continuidade da Cultura Popular

20h30 – Painel: A Produção de Conteúdo Acadêmico sob o Prisma do Folclore

21h30 – Apresentação: Folia de Reis Estrela da Manhã

22h – Apresentação: Folia de Reis Três Reis Magos

22h30 – Show: Forró Brasil

Sábado (30)

7h – Chegada dos grupos – Jardim Municipal

7h30 – Café da manhã e credenciamento – Escola Marcondes de Souza

10h – Momento solene com autoridades – Jardim Municipal

12h – Almoço festivo – Escola Marcondes de Souza

13h30 – Reunião de mestres com autoridades – Salão Paroquial

13h30 – Atividades livres com foliões e palhaços – Jardim Municipal

15h – Cortejo dos grupos – Av. Vieira Machado e Rua Cel. Luiz Carlos

16h – Benção das folias na Igreja Matriz de Muqui

16h30 – Visita dos grupos nas casas do sítio histórico – Centro Histórico de Muqui

16h30 – Apresentações – Jardim Central

18h30 – Roda de Reis / Disputa de versos – Jardim Municipal

19h – Encerramento, entrega de certificados e troféus, e homenagem a Mestre da Cultura Popular

20h – Show: Larah Mendes

22h – Show de encerramento: Banda Casaca