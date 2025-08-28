Muqui: grave acidente com carro deixa feridos em rodovia

Duas pessoas ficaram feridas após um carro capotar na rodovia ES-177, nesta quarta-feira (27), na localidade de Santa Rita, no município de Muqui.

Em depoimento à Polícia Militar (PMES), o condutor do veículo, de 39 anos, relatou que, ao passar por uma curva, perdeu o controle da direção do veículo. Após colidir com o meio-fio do acostamento, o carro caiu em um córrego.

Além do motorista, uma jovem, de 24 anos, que estava no veículo, também se feriu. Eles foram socorridos por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Santa Casa, em Cachoeiro de Itapemirim. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.