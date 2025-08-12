Muqui se prepara para o 73º Encontro Nacional de Folia de Reis

Muqui recebe, nos dias 29 e 30 de agosto, o 73º Encontro Nacional de Folia de Reis, um dos mais tradicionais eventos de cultura popular do país. Realizado na cidade histórica do sul capixaba, o encontro reúne grupos de várias regiões, celebrando a fé, a tradição e o folclore ligados ao ciclo natalino e à homenagem aos Santos Reis Magos.

A edição deste ano terá programação ampliada, com apresentações folclóricas, painéis temáticos, rodas de conversa, oficinas e atividades com mestres e foliões, reforçando a importância da preservação e transmissão das manifestações culturais às novas gerações.

O 73º Encontro Nacional de Folia de Reis é realizado pelo Município de Muqui, pela Associação Comercial e Empresarial de Muqui (ACE Muqui) e conta com recursos da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), por meio da Secretaria da Cultura (Secult), com apoio da Associação do Folclore de Muqui.

Programação

Sexta-feira (29/08) – Jardim Municipal

19h – Abertura oficial

19h30 – Painel: A Importância das Políticas Públicas para Valorização e Continuidade da Cultura Popular

20h30 – Painel: A Produção de Conteúdo Acadêmico sob o Prisma do Folclore

21h30 – Apresentação: Folia de Reis Estrela da Manhã

22h – Apresentação: Folia de Reis Três Reis Magos

22h30 – Show: Forró Brasil

Sábado (30/08)

07h – Chegada dos grupos – Jardim Municipal

07h30 – Café da manhã e credenciamento – Escola Marcondes de Souza

10h – Momento solene com autoridades – Jardim Municipal

12h – Almoço festivo – Escola Marcondes de Souza

13h30 – Reunião de mestres com autoridades – Salão Paroquial

13h30 – Atividades livres com foliões e palhaços – Jardim Municipal

15h – Cortejo dos grupos – Av. Vieira Machado e Rua Cel. Luiz Carlos

16h – Benção das folias com Dom Luiz Fernando Lisboa – Igreja Matriz de Muqui

16h30 – Visita dos grupos nas casas do sítio histórico – Centro Histórico de Muqui

16h30 – Apresentações – Jardim Central

18h30 – Roda de Reis / Disputa de versos – Jardim Municipal

19h – Encerramento, entrega de certificados e troféus, e homenagem a Mestre da Cultura Popular

20h – Show: Larah Mendes

22h – Show de encerramento: Banda Casaca