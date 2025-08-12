Romulo Felippe faz lançamento acadêmico da biografia de Theodorico Ferraço

O jornalista e escritor Romulo Felippe realizou o lançamento acadêmico de sua mais recente obra, a biografia política de Theodorico de Assis Ferraço – livro de 600 páginas que esmiúça os pormenores do mandatário em atividade mais longevo do país. “É um trabalho que denota a grandeza histórica do atual prefeito de Cachoeiro”, discursou o acadêmico Sérgio Aboudib, na abertura do evento, realizado no salão oval da icônica Casa Kosciuszko Leão Barbosa, no largo histórico da Cidade Alta, vizinha ao Palácio Anchieta.

Além dos acadêmicos, o lançamento contou com a presença do advogado Antônio Sardemberg Ferraço, neto de Theodorico e sobrinho do vice-governador, Ricardo Ferraço, representando o clã ferracista. “Estamos perante a história viva, sendo firmemente escrita nas páginas políticas do nosso Estado”, reiterou a presidente da centenária arcádia, a mestra Ester Abreu. “Esta obra imortaliza o legado, ainda em construção, do meu avô”, exaltou Antônio Ferraço.

Com 63 anos de vida pública, Theodorico de Assis Ferraço – nascido em novembro de 1937 – é detentor de 16 mandatos políticos, sendo oito como deputado estadual (três vezes presidente da Assembleia Legislativa), três mandatos como deputado federal e cinco como prefeito de Cachoeiro (atualmente em sua quinta gestão municipal) além de ocupar por duas vezes o cargo de secretário de Estado.

“Dentre outros feitos, a biografia demonstra o papel preponderante que Ferraço exerceu na luta pela reabertura democrática do país, no auge do período militar. Há revelações históricas, como a confissão do presidente João Figueiredo sobre grampos no próprio governo e, além de verdadeiras batalhas campais travadas, o evento que impediu que esse grande político fosse alçado ao Palácio Anchieta. Ferraço é um frasista de mão cheia, polemista, midiático e conhecedor de cada um dos seus eleitores”, analisa Romulo Felippe, com vinte livros já publicados (um deles best-seller na Europa).

A primeira edição da obra, pré-lançada em maio, já está esgotada.