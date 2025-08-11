Mutirão do CadÚnico atende mais de 140 famílias em Cachoeiro

Neste sábado dia (9), a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), promoveu um mutirão de atendimentos para inclusão e atualização do Cadastro Único (CadÚnico), voltado especialmente para famílias compostas por mais de um membro.

A ação, realizada pela Central de Benefícios da Semdes, reuniu entrevistadores capacitados do município para ampliar a oferta de atendimentos e atender à grande demanda existente. O CadÚnico é fundamental para que famílias possam acessar programas e benefícios do Governo Federal e Estadual, sendo exigido para participação em iniciativas como o Bolsa Família, Tarifa Social de Energia Elétrica e Benefício de Prestação Continuada (BPC).

O atendimento foi feito exclusivamente por agendamento, medida que evitou tumultos e reduziu o tempo de espera. Ao todo, foram realizados 142 atendimentos, incluindo novas inclusões, atualizações e prestação de informações.

Paralelamente, a equipe municipal do CadÚnico segue realizando visitas domiciliares para atender famílias unipessoais, cujo cadastramento, conforme a legislação vigente, deve ser feito diretamente nas residências.

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Social, Eder Botelho da Fonseca, a iniciativa reforça o compromisso da gestão com a inclusão social. “O Cadastro Único é a porta de entrada para diversas políticas públicas. Nosso objetivo é garantir que todas as famílias de Cachoeiro tenham seus dados atualizados, para que possam acessar direitos e oportunidades. O mutirão foi mais um passo importante para atender com qualidade e agilidade aqueles que mais precisam.”

A secretaria ressalta que o mutirão reforça o compromisso da gestão municipal em aproximar os serviços da população e facilitar o acesso das famílias aos programas e benefícios sociais.