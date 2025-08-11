Vila Velha tem avenida interditada; veja motivo e rotas alternativas

Em função das obras de macrodrenagem no bairro Santa Inês, em Vila Velha, a partir desta segunda-feira (11), haverá a interdição da Avenida Rui Braga Ribeiro, trecho entra a Praça de Santa Inês e a Rua Olegário Mariano. A intervenção no local tem previsão de ser realizada em 20 dias.

O motorista vindo de Vitória pela Avenida Carlos Lindenberg com destino aos bairros Santa Mônica, Santa Inês e Cocal, deve seguir rotas alternativas, via Santos Dumont, passando pelas ruas Humberto Lerenzutti, Rua Princesa Isabel, Rua Gil Bernardes da Silveria, Rua Cravo e Rua Dezoito.

Outra rota alternativa é pelo bairro do Ibes. O condutor deve acessar a Avenida Nossa Senhora da Penha, contornar a Praça Assis Chateaubriand, Rua José Ribeiro, Rua Nilo Barcelar, Rua Frei Firmino, Rua Angelo Borgo e Avenida Franciso A. de Carvalho.

Já na terceira via alternativa, pelo bairro Cristóvão Colombo, os condutores devem seguir pelas avenidas Salgado Filho e Avenida Capixaba. A região da interdição estará devidamente sinalizada.