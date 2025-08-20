Noite solidária marca lançamento de livro de Paulo Hartung em Vitória

Na última terça-feira (19), o ex-governador do Espírito Santo, Paulo Hartung lançou seu quinto livro, Política em tempos de grandes mudanças, no espaço Terra Café da Fucape, em Vitória. O evento reuniu amigos, companheiros de longa data, professores, estudantes, políticos, jornalistas, empresários e familiares.

Com caráter solidário, o lançamento teve como objetivo arrecadar recursos para o Asilo dos Idosos de Vitória e registrou a venda de mais de 300 exemplares somente na noite de ontem. O diretor do Asilo, Robson Melo, fez questão de agradecer:

“Gratidão: em nome dos 80 residentes, da diretoria do Conselho e de todos os funcionários do Asilo dos Idosos de Vitória, agradecemos profundamente a bela ação de destinar toda a renda arrecadada com a venda de seu novo livro ‘Política em tempos de grandes mudanças’ à nossa instituição”, registrou.

Devido ao grande público e ao intenso movimento — que gerou relatos de dificuldade de estacionamento e longas filas de espera — Hartung anunciou que fará um novo lançamento, no próximo mês, em Vila Velha, na Universidade Vila Velha (UVV).

Ao final da noite, o ex-governador agradeceu a todos que prestigiaram a iniciativa:

“Muito feliz fechando essa noite com a energia que comecei aqui às seis horas da tarde”, afirmou.