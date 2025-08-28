Nova diretoria do Sindirochas toma posse durante a Cachoeiro Stone Fair
A Gestão 2025-2029 será conduzida pelo empresário Bismark Bachiete. Os conselheiros fiscais e delegados representantes junto à Findes também tomaram posse
A nova diretoria do Sindicato das Indústrias de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Estado do Espírito Santo (Sindirochas) tomou posse na última terça-feira (26), em Cachoeiro de Itapemirim, durante a Cachoeiro Stone Fair 2025. A Gestão 2025-2029 será conduzida pelo empresário Bismark Bachiete. Os conselheiros fiscais e delegados representantes junto à Findes também tomaram posse.
Responsável por gerar quase 18 mil postos de trabalho no Espírito Santo, segundo a Relação Anual de Informações Sociais (Rais), do Ministério do Trabalho e Emprego, o setor de rochas capixaba inicia um novo ciclo de direção. O principal objetivo do presidente Bismark Bachiete é fortalecer a união do setor, atrair mais empresas para a entidade e ampliar a representatividade do Espírito Santo no mercado global de rochas naturais.
Com Bachiete à frente, o Conselho de Administração para o quadriênio também se compromete a fortalecer e expandir o Centro Tecnológico do Mármore e Granito (Cetemag), fomentando o desenvolvimento de soluções tecnológicas e a capacitação dos profissionais da indústria.
O presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Paulo Baraona, destacou que o setor de rochas desempenha função essencial para o desenvolvimento econômico do Estado, sendo referência em qualidade, inovação e geração de empregos.
“O associativismo é uma das maiores forças da indústria. Quando empresários se unem em torno de um sindicato, como o Sindirochas, eles potencializam resultados e abrem espaço para novas oportunidades. A Findes se coloca à disposição para apoiar projetos, ampliar conexões e contribuir para que o setor se expanda com ainda mais competitividade e sustentabilidade.“
Sobre Sindirochas
O primeiro sindicato do setor, inicialmente chamado de Sindicato da Indústria de Extração de Mármore, Calcários e Pedras de Cachoeiro de Itapemirim foi fundado em 03 de maio de 1973. Até o ano de 1995 o Sindirochas atuava apenas no Sul do Estado, hoje o Sindicato é o único representante legal das empresas do setor de rochas do Espírito Santo.
O atual Sindicato da Indústria de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Espírito Santo (Sindirochas), trabalha para fortalecer o processo de desenvolvimento do setor de rochas ornamentais no Espírito Santo, de seus empresários, parceiros e colaboradores – contribuindo para a melhoria contínua das atividades do setor, das condições socioeconômicas do estado e do Brasil.
Conheça a diretoria 2025-2029 do Sindirochas
Bismark Merenda Bachiete – Presidente
Valdecyr Roberte – Viguini 1º Vice-Presidente
Ed Martins André – Vice-Presidente Sul
Frederico Robison – Vice-Presidente Centro
Lindemberg Cardoso Junior – Vice-Presidente Norte Adriano dos Santos Alves – Conselheiro
Adriano Duarte Silva – Conselheiro
Davidson Pancini Girardi – Conselheiro
Edmila Fonseca Scaramussa – Conselheira
Eutemar Antonio Venturim – Conselheiro
Ewerton Souza Ferreira – Conselheiro
Fábio Laignier de Castro – Conselheiro
Henrique Dezan Guidi – Conselheiro
Marcelo Bruzzi Emery – Conselheiro
Mauro Roza Machado – Conselheiro
Pedro Henock da Cunha – Conselheiro
Tales Pena Machado – Conselheiro
Conselho Fiscal
Araciene Scaramuzza Pessin – Titular
Robson Cortezine Pigati – Titular
Walter Borges da Hora Junior – Titular
Bruno Tomazini David – Suplente
Cleverson Bettecher Afonso – Suplente
Daniela Zanette Moreira – Suplente
Representantes na Findes
Bismark Merenda Bachiete – Titular
Tales Pena Machado – Titular
Ed Martins André – Suplente
Jonathan Marconcini Marquezzini – Suplente