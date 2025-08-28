Nova diretoria do Sindirochas toma posse durante a Cachoeiro Stone Fair

A nova diretoria do Sindicato das Indústrias de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Estado do Espírito Santo (Sindirochas) tomou posse na última terça-feira (26), em Cachoeiro de Itapemirim, durante a Cachoeiro Stone Fair 2025. A Gestão 2025-2029 será conduzida pelo empresário Bismark Bachiete. Os conselheiros fiscais e delegados representantes junto à Findes também tomaram posse.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Responsável por gerar quase 18 mil postos de trabalho no Espírito Santo, segundo a Relação Anual de Informações Sociais (Rais), do Ministério do Trabalho e Emprego, o setor de rochas capixaba inicia um novo ciclo de direção. O principal objetivo do presidente Bismark Bachiete é fortalecer a união do setor, atrair mais empresas para a entidade e ampliar a representatividade do Espírito Santo no mercado global de rochas naturais.

Leia também: Governo do ES libera R$ 100 milhões para exportadores afetados pelos EUA

Com Bachiete à frente, o Conselho de Administração para o quadriênio também se compromete a fortalecer e expandir o Centro Tecnológico do Mármore e Granito (Cetemag), fomentando o desenvolvimento de soluções tecnológicas e a capacitação dos profissionais da indústria.

O presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Paulo Baraona, destacou que o setor de rochas desempenha função essencial para o desenvolvimento econômico do Estado, sendo referência em qualidade, inovação e geração de empregos.

“O associativismo é uma das maiores forças da indústria. Quando empresários se unem em torno de um sindicato, como o Sindirochas, eles potencializam resultados e abrem espaço para novas oportunidades. A Findes se coloca à disposição para apoiar projetos, ampliar conexões e contribuir para que o setor se expanda com ainda mais competitividade e sustentabilidade.“

Sobre Sindirochas

O primeiro sindicato do setor, inicialmente chamado de Sindicato da Indústria de Extração de Mármore, Calcários e Pedras de Cachoeiro de Itapemirim foi fundado em 03 de maio de 1973. Até o ano de 1995 o Sindirochas atuava apenas no Sul do Estado, hoje o Sindicato é o único representante legal das empresas do setor de rochas do Espírito Santo.

O atual Sindicato da Indústria de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Espírito Santo (Sindirochas), trabalha para fortalecer o processo de desenvolvimento do setor de rochas ornamentais no Espírito Santo, de seus empresários, parceiros e colaboradores – contribuindo para a melhoria contínua das atividades do setor, das condições socioeconômicas do estado e do Brasil.

Conheça a diretoria 2025-2029 do Sindirochas

Bismark Merenda Bachiete – Presidente

Valdecyr Roberte – Viguini 1º Vice-Presidente

Ed Martins André – Vice-Presidente Sul

Frederico Robison – Vice-Presidente Centro

Lindemberg Cardoso Junior – Vice-Presidente Norte Adriano dos Santos Alves – Conselheiro

Adriano Duarte Silva – Conselheiro

Davidson Pancini Girardi – Conselheiro

Edmila Fonseca Scaramussa – Conselheira

Eutemar Antonio Venturim – Conselheiro

Ewerton Souza Ferreira – Conselheiro

Fábio Laignier de Castro – Conselheiro

Henrique Dezan Guidi – Conselheiro

Marcelo Bruzzi Emery – Conselheiro

Mauro Roza Machado – Conselheiro

Pedro Henock da Cunha – Conselheiro

Tales Pena Machado – Conselheiro

Conselho Fiscal

Araciene Scaramuzza Pessin – Titular

Robson Cortezine Pigati – Titular

Walter Borges da Hora Junior – Titular

Bruno Tomazini David – Suplente

Cleverson Bettecher Afonso – Suplente

Daniela Zanette Moreira – Suplente

Representantes na Findes

Bismark Merenda Bachiete – Titular

Tales Pena Machado – Titular

Ed Martins André – Suplente

Jonathan Marconcini Marquezzini – Suplente