Nova gestão do Sindirochas tomará posse na Cachoeiro Stone Fair 2025

A 36ª edição da Cachoeiro Stone Fair será marcada pela posse do novo Conselho de Administração do Sindicato da Indústria de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Espírito Santo (Sindirochas) para o quadriênio 2025/2029, com Bismark Bachiete assumindo a presidência. A maior e mais tradicional feira de rochas naturais do Brasil acontecerá de 26 a 29 de agosto no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, em Cachoeiro de Itapemirim. Com mais de 200 expositores, a feira espera atrair cerca de 16 mil visitantes de todo o mundo.
A participação do sindicato patronal, que promove o evento em parceria com o Cetemag e a Centrorochas, reforça seu papel de liderança no fortalecimento do setor de rochas naturais. O Sindirochas terá um estande institucional, número D70A, onde os visitantes poderão conhecer as ações da entidade e interagir com representantes do arranjo produtivo.
Com o tema “Conexões que movem”, a Cachoeiro Stone Fair 2025 apresentará as últimas tendências em pedras naturais, além de soluções tecnológicas de ponta e inovações voltadas para os profissionais da indústria.
O evento, que cresceu 15% em relação à edição anterior e ocupará 30 mil metros quadrados, reunirá grandes nomes do setor. Um dos destaques será a exposição recorde de blocos de rochas naturais, com 65 blocos, totalizando mais de 2.000 toneladas de pedras. Além disso, a feira contará com uma programação de palestras e workshops, proporcionando aos participantes novas perspectivas e estratégias para se manterem competitivos em um mercado cada vez mais dinâmico.
A posse oficial do novo Conselho de Administração do Sindirochas ocorrerá na terça-feira, 26/08, às 17h, durante a solenidade de abertura da Cachoeiro Stone Fair 2025. O momento contará com a presença de lideranças políticas, empresariais, parceiros e profissionais da cadeia produtiva de rochas naturais de todo o Brasil.
Perfil do presidente
Bismark Bachiete é empresário e fundador da Panorama Granitos, com sede no Distrito Industrial de São Joaquim, em Cachoeiro de Itapemirim. Formado em Administração de Empresas, iniciou sua trajetória no setor de rochas naturais em 2010, quando fundou a Panorama, uma empresa que se destacou pela excelência em logística e operações eficientes.
Após integrar o Conselho Administrativo do Sindirochas no quadriênio 2021-2025, sob a gestão do presidente Ed Martins, o empresário assume a presidência do sindicato patronal para o quadriênio 2025-2029. Seu principal objetivo é fortalecer a união do setor, atrair mais empresas para a entidade e ampliar a representatividade do Espírito Santo no mercado global de rochas naturais.
Bachiete também se compromete a fortalecer e expandir o Cetemag (Centro Tecnológico do Mármore e Granito), promovendo a inovação e o aprimoramento contínuo das práticas do setor, com foco no desenvolvimento de soluções tecnológicas e na capacitação dos profissionais da indústria.
Conselho de Administração do Sindirochas – Quadriênio de 2025/2029
- Bismark Merenda Bachiete (Panorama Mármores e Granitos) Presidente
- Valdecyr Roberte Viguini (Cajugram Granitos e Mármores) 1º Vice-Presidente
- Ed Martins André (Angramar Granitos e Mármores) Vice-Presidente Sul
- Frederico Robison (Kopi Natural Stone) Vice-Presidente Centro
- Lindemberg Cardoso Junior (Granitos Laranjeir) Vice-Presidente Norte
- Adriano dos Santos Alves (Vitória Stone) Conselheiro
- Adriano Duarte Silva (Imetame Pedras Naturais) Conselheiro
- Davidson Pancini Girardi (LPG Girardi – Mármores e Granitos) Conselheiro
- Edmila Fonseca Scaramussa (Penhasco Mármores e Granitos) Conselheira
- Eutemar Antonio Venturim (Bramagram Brasileiro Mármore e Granit) Conselheiro
- Ewerton Souza Ferreira (RDE Exportação e Importação) Conselheiro
- Fábio Laignier de Castro (Comil Cotaxé Mineração LTDA) Conselheiro
- Henrique Dezan Guidi (HLV Stones) Conselheiro
- Marcelo Bruzzi Emery (Inove Granito) Conselheiro
- Mauro Roza Machado (Nova Aurora Mármores e Granitos) Conselheiro
- Pedro Henock da Cunha (Milanezi Milanezi Granitos) Conselheiro
- Tales Pena Machado (Magban Mármores e Granitos Aquidaban) Conselheiro
Conselho Fiscal
- Araciene Scaramuzza Pessin (Gramobras Granitos e Mármores Brasileiros) Titular
- Robson Cortezine Pigati (Capixaba Granitos) Titular
- Walter Borges da Hora Junior (Margramar Granitos) Titular
- Bruno Tomazini David (Dagran Granitos e Mármores) Suplente
- Cleverson Bettecher Afonso (Unimagral – União de Mármores e Granitos) Suplente
- Daniela Zanette Moreira (Carbomix Minerais) Suplente
Representantes na Findes
- Bismark Merenda Bachiete (Panorama Mármores e Granitos) Titular
- Tales Pena Machado (Magban Mármores e Granitos Aquidaban) Titular
- Ed Martins André (Angramar Granitos e Mármores) Suplente
- Jonathan Marconcini Marquezzini (Decolores Mármores e Granitos do Brasil) Suplente
Serviço – Cachoeiro Stone Fair 2025
- Data: 26 a 29 de agosto.
- Local: Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa – Av. Francisco Mardegan, 203 – Aeroporto – Cachoeiro de Itapemirim (ES).
- Realização: Milanez & Milaneze, uma empresa do grupo Veronafiere.
- Promoção: Sindirochas, Cetemag e Centrorochas.
A participação na feira é exclusiva para profissionais da cadeia de valor do setor de rochas naturais. Para visitação, é obrigatório fazer o credenciamento: https://www.cachoeirostonefair.com.br/
