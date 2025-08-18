Nova gestão do Sindirochas tomará posse na Cachoeiro Stone Fair 2025

A 36ª edição da Cachoeiro Stone Fair será marcada pela posse do novo Conselho de Administração do Sindicato da Indústria de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Espírito Santo (Sindirochas) para o quadriênio 2025/2029, com Bismark Bachiete assumindo a presidência. A maior e mais tradicional feira de rochas naturais do Brasil acontecerá de 26 a 29 de agosto no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, em Cachoeiro de Itapemirim. Com mais de 200 expositores, a feira espera atrair cerca de 16 mil visitantes de todo o mundo.

A participação do sindicato patronal, que promove o evento em parceria com o Cetemag e a Centrorochas, reforça seu papel de liderança no fortalecimento do setor de rochas naturais. O Sindirochas terá um estande institucional, número D70A, onde os visitantes poderão conhecer as ações da entidade e interagir com representantes do arranjo produtivo.

Com o tema “Conexões que movem”, a Cachoeiro Stone Fair 2025 apresentará as últimas tendências em pedras naturais, além de soluções tecnológicas de ponta e inovações voltadas para os profissionais da indústria.

O evento, que cresceu 15% em relação à edição anterior e ocupará 30 mil metros quadrados, reunirá grandes nomes do setor. Um dos destaques será a exposição recorde de blocos de rochas naturais, com 65 blocos, totalizando mais de 2.000 toneladas de pedras. Além disso, a feira contará com uma programação de palestras e workshops, proporcionando aos participantes novas perspectivas e estratégias para se manterem competitivos em um mercado cada vez mais dinâmico.

A posse oficial do novo Conselho de Administração do Sindirochas ocorrerá na terça-feira, 26/08, às 17h, durante a solenidade de abertura da Cachoeiro Stone Fair 2025. O momento contará com a presença de lideranças políticas, empresariais, parceiros e profissionais da cadeia produtiva de rochas naturais de todo o Brasil.

Perfil do presidente

Bismark Bachiete é empresário e fundador da Panorama Granitos, com sede no Distrito Industrial de São Joaquim, em Cachoeiro de Itapemirim. Formado em Administração de Empresas, iniciou sua trajetória no setor de rochas naturais em 2010, quando fundou a Panorama, uma empresa que se destacou pela excelência em logística e operações eficientes.

Após integrar o Conselho Administrativo do Sindirochas no quadriênio 2021-2025, sob a gestão do presidente Ed Martins, o empresário assume a presidência do sindicato patronal para o quadriênio 2025-2029. Seu principal objetivo é fortalecer a união do setor, atrair mais empresas para a entidade e ampliar a representatividade do Espírito Santo no mercado global de rochas naturais.

Bachiete também se compromete a fortalecer e expandir o Cetemag (Centro Tecnológico do Mármore e Granito), promovendo a inovação e o aprimoramento contínuo das práticas do setor, com foco no desenvolvimento de soluções tecnológicas e na capacitação dos profissionais da indústria.

Conselho de Administração do Sindirochas – Quadriênio de 2025/2029

Bismark Merenda Bachiete (Panorama Mármores e Granitos) Presidente

Valdecyr Roberte Viguini (Cajugram Granitos e Mármores) 1º Vice-Presidente

Ed Martins André (Angramar Granitos e Mármores) Vice-Presidente Sul

Frederico Robison (Kopi Natural Stone) Vice-Presidente Centro

Lindemberg Cardoso Junior (Granitos Laranjeir) Vice-Presidente Norte

Adriano dos Santos Alves (Vitória Stone) Conselheiro

Adriano Duarte Silva (Imetame Pedras Naturais) Conselheiro

Davidson Pancini Girardi (LPG Girardi – Mármores e Granitos) Conselheiro

Edmila Fonseca Scaramussa (Penhasco Mármores e Granitos) Conselheira

Eutemar Antonio Venturim (Bramagram Brasileiro Mármore e Granit) Conselheiro

Ewerton Souza Ferreira (RDE Exportação e Importação) Conselheiro

Fábio Laignier de Castro (Comil Cotaxé Mineração LTDA) Conselheiro

Henrique Dezan Guidi (HLV Stones) Conselheiro

Marcelo Bruzzi Emery (Inove Granito) Conselheiro

Mauro Roza Machado (Nova Aurora Mármores e Granitos) Conselheiro

Pedro Henock da Cunha (Milanezi Milanezi Granitos) Conselheiro

Tales Pena Machado (Magban Mármores e Granitos Aquidaban) Conselheiro

Conselho Fiscal

Araciene Scaramuzza Pessin (Gramobras Granitos e Mármores Brasileiros) Titular

Robson Cortezine Pigati (Capixaba Granitos) Titular

Walter Borges da Hora Junior (Margramar Granitos) Titular

Bruno Tomazini David (Dagran Granitos e Mármores) Suplente

Cleverson Bettecher Afonso (Unimagral – União de Mármores e Granitos) Suplente

Daniela Zanette Moreira (Carbomix Minerais) Suplente

Representantes na Findes

Bismark Merenda Bachiete (Panorama Mármores e Granitos) Titular

Tales Pena Machado (Magban Mármores e Granitos Aquidaban) Titular

Ed Martins André (Angramar Granitos e Mármores) Suplente

Jonathan Marconcini Marquezzini (Decolores Mármores e Granitos do Brasil) Suplente

Serviço – Cachoeiro Stone Fair 2025

Data: 26 a 29 de agosto.

Local: Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa – Av. Francisco Mardegan, 203 – Aeroporto – Cachoeiro de Itapemirim (ES).

Realização: Milanez & Milaneze, uma empresa do grupo Veronafiere.

Promoção: Sindirochas, Cetemag e Centrorochas.

A participação na feira é exclusiva para profissionais da cadeia de valor do setor de rochas naturais. Para visitação, é obrigatório fazer o credenciamento: https://www.cachoeirostonefair.com.br/