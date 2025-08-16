Nova sede da DHPP é inaugurada em Vila Velha

O Governo do Estado do Espírito Santo inaugurou, nesta sexta-feira (15), a nova sede da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), no bairro Ibes, em Vila Velha. A inauguração faz parte do programa de modernização e reestruturação das unidades policiais, dentro do Programa Estado Presente em Defesa da Vida. Antes, a unidade funcionava em Cobilândia, também no município.



Ao todo, foram investidos R$ 3,28 milhões na reforma do espaço, que tem 607,90 metros quadrados e abrange o térreo, o primeiro pavimento e uma área interna de estacionamento. A mudança proporciona melhores condições de trabalho para policiais e servidores, além de reduzir o tempo de resposta para diligências investigativas.

“Participei essa semana do Fórum Nacional de Segurança, em que pude destacar os bons números que estamos alcançando no combate a criminalidade. Esse resultado é fruto do trabalho das nossas forças de segurança, mas também de investimentos robustos em tecnologia, equipamentos e também em infraestrutura, como essa nova DHPP. Ter um Estado organizado é fundamental para termos estruturas adequadas para atender a população, além de dar condições dignas de trabalho aos nossos policiais”, afirmou o governador Renato Casagrande.



Até 2022, as equipes da DHPP de Vila Velha atuavam na sede do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa, no bairro Barro Vermelho, em Vitória. Em dezembro daquele ano, o governador do Estado, Renato Casagrande, inaugurou a sede provisória da unidade em um imóvel alugado pela Prefeitura de Vila Velha (PMVV), localizado na Avenida Carlos Lindemberg, em Cobilândia. Agora, com a nova sede própria na mesma avenida, mas no bairro Ibes, a unidade passa a contar com uma estrutura mais moderna e adequada para o desenvolvimento das investigações.



“A inauguração da nova sede da Divisão de Homicídios e Proteção Pessoal de Vila Velha representa um marco importante para a segurança pública e para a valorização da comunidade canela verde. Instalado em um prédio da Secretaria da Fazenda (Sefaz), o espaço foi cuidadosamente preparado para oferecer um ambiente humanizado e digno, tanto para os cidadãos que buscam justiça quanto para os policiais civis que atuam com dedicação e coragem”, disse o delegado-geral da PCES, José Darcy Arruda.



O delegado-geral completou: “Esta é uma estrutura que acolhe com respeito e sensibilidade as pessoas em momentos de dor e clamor, garantindo que sejam recebidas pela Polícia Civil com empatia e profissionalismo. Ao mesmo tempo, proporciona aos nossos servidores um local adequado para o exercício de suas funções, promovendo melhores condições de trabalho e fortalecendo a qualidade das investigações. Parabenizo nossa equipe de governo por essa excelente entrega, que atende a um antigo anseio da população e reafirma o compromisso com a dignidade, a eficiência e o cuidado com todos os envolvidos”, complementou.



Serviço:

Unidade: Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha

Endereço: Av. Carlos Lindemberg, nº 2.389, bairro Ibes, Vila Velha/ES.

Horário de Atendimento: das 8h às 18h

Telefone: (27) 3198-7920