Novo PAC: Guarapari assegura novos investimentos

A Prefeitura de Guarapari segue avançando na captação de recursos para o município. Em agenda oficial em Brasília, o prefeito Rodrigo Borges, acompanhado do secretário de Governo, Marcelo Pretti, e do secretário de Administração, Ricardo Rios, participou de uma série de reuniões com representantes do Governo Federal com o objetivo de viabilizar projetos estratégicos para a cidade.

A articulação já apresenta resultados concretos: o município foi contemplado em diversas propostas inscritas no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), somando milhões em investimentos que irão fortalecer áreas essenciais como saúde, educação e esporte.

Entre as propostas selecionadas, destacam-se:

• Dois novos centros de educação infantil, totalizando mais de R$ 7,8 milhões;

• Um novo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), no valor de R$ 2,5 milhões;

• Combo de equipamentos para Unidades Básicas de Saúde (UBS) e kit para teleconsulta, que juntos somam mais de R$ 165 mil.

Outras propostas habilitadas também reforçam a expectativa de ampliação dos serviços públicos:

• Nova UBS no valor de R$ 4,3 milhões;

• Unidade Odontológica Móvel (UOM), estimada em R$ 379 mil;

• Dois veículos para renovação da frota do SAMU 192, no valor total de R$ 578 mil;

• Ônibus escolar (R$ 497 mil);

• Espaços esportivos comunitários, com três propostas totalizando R$ 4,5 milhões, sendo duas habilitadas e uma enviada para análise.

Além das propostas já contempladas, a gestão municipal segue atuando em novas frentes, com a apresentação de demandas adicionais tanto junto ao Governo Federal quanto ao Governo Estadual.

Para o prefeito Rodrigo Borges, os resultados obtidos demonstram o comprometimento da atual administração com o desenvolvimento de Guarapari.“Trabalhamos de forma técnica, transparente e articulada para garantir mais qualidade de vida para a nossa população. Esses investimentos representam avanços reais e refletem o compromisso da nossa gestão com uma cidade mais justa, estruturada e com serviços públicos mais eficientes”, afirmou o prefeito.

A Prefeitura reforça que seguirá acompanhando a tramitação de todos os projetos e buscando novas oportunidades de captação de recursos para ampliar os investimentos em áreas prioritárias.