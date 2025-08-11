Novo PAC: Guarapari assegura novos investimentos
Em agenda oficial em Brasília, o prefeito Rodrigo Borges, acompanhado do secretário de Governo, Marcelo Pretti, e do secretário de Administração, Ricardo Rios, participou de uma série de reuniões
A Prefeitura de Guarapari segue avançando na captação de recursos para o município. Em agenda oficial em Brasília, o prefeito Rodrigo Borges, acompanhado do secretário de Governo, Marcelo Pretti, e do secretário de Administração, Ricardo Rios, participou de uma série de reuniões com representantes do Governo Federal com o objetivo de viabilizar projetos estratégicos para a cidade.
A articulação já apresenta resultados concretos: o município foi contemplado em diversas propostas inscritas no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), somando milhões em investimentos que irão fortalecer áreas essenciais como saúde, educação e esporte.
Entre as propostas selecionadas, destacam-se:
• Dois novos centros de educação infantil, totalizando mais de R$ 7,8 milhões;
• Um novo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), no valor de R$ 2,5 milhões;
• Combo de equipamentos para Unidades Básicas de Saúde (UBS) e kit para teleconsulta, que juntos somam mais de R$ 165 mil.
Outras propostas habilitadas também reforçam a expectativa de ampliação dos serviços públicos:
• Nova UBS no valor de R$ 4,3 milhões;
• Unidade Odontológica Móvel (UOM), estimada em R$ 379 mil;
• Dois veículos para renovação da frota do SAMU 192, no valor total de R$ 578 mil;
• Ônibus escolar (R$ 497 mil);
• Espaços esportivos comunitários, com três propostas totalizando R$ 4,5 milhões, sendo duas habilitadas e uma enviada para análise.
Além das propostas já contempladas, a gestão municipal segue atuando em novas frentes, com a apresentação de demandas adicionais tanto junto ao Governo Federal quanto ao Governo Estadual.
Para o prefeito Rodrigo Borges, os resultados obtidos demonstram o comprometimento da atual administração com o desenvolvimento de Guarapari.“Trabalhamos de forma técnica, transparente e articulada para garantir mais qualidade de vida para a nossa população. Esses investimentos representam avanços reais e refletem o compromisso da nossa gestão com uma cidade mais justa, estruturada e com serviços públicos mais eficientes”, afirmou o prefeito.
A Prefeitura reforça que seguirá acompanhando a tramitação de todos os projetos e buscando novas oportunidades de captação de recursos para ampliar os investimentos em áreas prioritárias.
