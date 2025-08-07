Cidades

"O poder da positividade": Geraldo Rufino fará palestra na Fenaci nesta quinta (7)

Com uma programação abrangente, a Fenaci foi planejada para ser um ambiente de negócios, inovação, qualificação profissional e valorização da cultura local

Foto: Divulgação

O autor Geraldo Rufino será o palestrante da Feira de Negócios e Agroturismo de Cachoeiro de Itapemirim – Fenaci 2025, que acontece até o próximo sábado (9), no Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa. O evento tem entrada gratuita todos os dias.

O empresário Geraldo Rufino, de 64 anos, ficou famoso no Brasil por expor nas redes e em programas de TV sua história de vida vencedora: um catador de latas na rua que se tornou dono da maior rede de desmanche legal da América Latina, a JR Diesel.

Nascido em Campos Altos, em Minas Gerais, e criado na favela do Sapé, na zona oeste de São Paulo, Geraldo Rufino ganhou o apelido de “catador de sonhos”, título da sua autobiografia, na qual faz a apologia da determinação, do otimismo e da superação. O case de sucesso rendeu a ele mais de dois milhões de seguidores nas redes sociais, entrevistas em talk shows de grande audiência e contratos para dar palestras por todo o país.

Fenaci 2025

Com uma programação abrangente, a Fenaci foi planejada para ser um ambiente de negócios, inovação, qualificação profissional e valorização da cultura local. Os estandes estarão abertos ao público das 15h às 22h. O evento oferecerá ao público atividades e serviços gratuitos, tais como:

  • Palestras e painéis com especialistas de renome nacional;
  • Exposição multissetorial com empresas e empreendedores de diversos segmentos;
  • Oficinas criativas e espaço dedicado ao artesanato local;
  • Serviços públicos que visam facilitar o acesso do cidadão a direitos e benefícios;
  • Orientações sobre acesso a crédito e educação financeira;
  • Atrações culturais, desfiles de moda artesanal e apresentações artísticas ao vivo;
  • Praça de alimentação com variada oferta gastronômica.

A Feira contará ainda com estacionamento liberado, buscando ampliar o acesso da população ao evento.

