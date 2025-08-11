Oficinas gratuitas oferecem aulas de dança, canto e teatro em Castelo

A Secretaria de Turismo, Eventos e Cultura de Castelo está com inscrições abertas para as oficinas gratuitas do projeto “Arte em Movimento”. As atividades começaram nesta segunda-feira (11), e contemplam três modalidades artísticas: dança, canto coral e teatro.

As aulas são realizadas no Centro de Cultura e Cidadania de Castelo e são abertas a diferentes faixas etárias. As inscrições podem ser feitas diretamente no local, durante os horários das aulas.

Leia também: Vargem Alta: curso oferece aula gratuita de composição musical

Dança

Ministrada pela professora Helena Barcelos, a oficina é voltada para participantes a partir de cinco anos. As aulas acontecem às quartas e sextas-feiras, das 9h30 às 10h30 e das 14h às 15h. A proposta é trabalhar expressão corporal, ritmo e coordenação motora.

Canto Coral

Sob a orientação da professora Virgínia Riccio, a oficina atende diferentes públicos:

– Segundas-feiras, das 18h às 20h, para participantes a partir de 15 anos.

– Quartas-feiras, das 18h às 20h, para o coral infantil (a partir de 8 anos) e para o coral de canto italiano.

A atividade desenvolve técnicas vocais, harmonia e interpretação musical.

Teatro

Conduzida pelo professor Denis Ramos, a oficina é destinada a alunos a partir de sete anos. As aulas acontecem às terças e quintas-feiras, das 9h às 10h e das 14h às 15h, com foco em interpretação, improvisação e expressão artística.

Para quem deseja participar, basta comparecer ao Centro de Cultura e Cidadania de Castelo nos dias e horários das aulas e realizar a inscrição presencialmente.