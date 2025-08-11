Vargem Alta: curso oferece aula gratuita de composição musical

Em Vargem Alta, estão abertas inscrições para Oficina de Composição Musical. A iniciativa é voltada para pessoas a partir de 16 anos e será realizada de forma totalmente gratuita. Na ação, os participantes poderão aprender técnicas de criação de músicas, trocar experiências e desenvolver novas habilidades artísticas.

As inscrições estão abertas até o dia 30 de agosto e podem ser feitas on-line, pelo link do instagram do muzika.escola, ou presencialmente, na própria escola de música. A proposta busca ampliar o acesso à formação cultural no município, incentivando a produção autoral e o contato direto com processos criativos.

Aulas começam em setembro

As aulas acontecerão aos sábados, entre os dias 13 de setembro e 4 de outubro, no Centro de Convivência do CRAS de Vargem Alta. Durante os encontros, os participantes terão contato com conteúdos práticos e teóricos sobre composição, estrutura de letras, harmonia e melodia.

A oficina é parte de um projeto contemplado pela Lei Paulo Gustavo, viabilizado pela Secretaria de Cultura e pela Prefeitura Municipal de Vargem Alta. Para os interessados, a recomendação é garantir a inscrição o quanto antes, já que as vagas são limitadas.