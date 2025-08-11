Operação Cavalo de Aço reforça segurança e tranquilidade em Cachoeiro 

A Polícia Militar, por meio do 9º Batalhão, sediado em Cachoeiro de Itapemirim e comandado pelo Tenente-Coronel Nerio, vem intensificando as ações da Operação Cavalo de Aço, com resultados positivos para a segurança pública na região.

A iniciativa, que tem como foco a fiscalização de motocicletas irregulares, especialmente aquelas com descargas abertas que geram poluição sonora e infringem o Código de Trânsito Brasileiro, também promove abordagens preventivas, orientações aos condutores e combate a práticas ilícitas.

Leia também: Venda Nova: operação combate atuação de empresas clandestinas

Com a atuação firme das equipes, a operação vem inibindo crimes, preservando a ordem e garantindo mais tranquilidade para comerciantes, moradores e toda a população de bem. O trabalho seguirá de forma contínua na região, reforçando o compromisso com a segurança e o bem-estar da comunidade.