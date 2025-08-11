Venda Nova: operação combate atuação de empresas clandestinas

A Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Segurança em Foco IV no município de Venda Nova do Imigrante. Policiais federais lotados na Delegacia de Controle de Segurança Privada realizaram, na sexta-feira (8), fiscalização de combate a empresas clandestinas de segurança privada no local onde ocorreu a 23ª Festa de Rodeio no município.

De acordo com a PF, constatou-se que a empresa que vinha prestando o serviço de segurança privada não possuía autorização da Polícia Federal, tendo resultado na lavratura de 01 auto de encerramento da atividade de segurança privada, em face da utilização de 11 vigilantes irregulares no local.

A Polícia Federal tem intensificado o combate as empresas clandestinas no Estado do Espírito Santo, à medida que foram encerradas 45 empresas não autorizadas no ano de 2024 e mais 19 empesas clandestinas neste ano.

A contratação de serviços clandestinos de segurança privada coloca em perigo a integridade física de pessoas e o patrimônio dos contratantes, já que os “seguranças” clandestinos não se submetem ao controle da Polícia Federal quanto aos seus antecedentes criminais, formação, aptidão física e psicológica. Além disso, as empresas clandestinas não observam os requisitos mínimos de funcionamento previstos na legislação. No Brasil, somente empresas de segurança privada autorizadas pela Polícia Federal podem prestar serviços e contratar vigilantes.

Por fim, no site www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/seguranca-privada é possível o contratante consultar se a empresa de segurança privada é autorizada pela Polícia Federal.