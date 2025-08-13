Operação policial prende 19 suspeitos em Rio Bananal

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) deflagrou nessas segunda-feira (11) e terça-feira (12) a 2ª fase da Operação “Bandido Não Se Cria”, no município de Rio Bananal. O objetivo foi cumprir mandados de prisão relacionados a uma investigação de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ao todo, 19 suspeitos foram detidos, sendo 18 maiores de idade e um menor.

Coordenada pela Delegacia de Polícia (DP) de Rio Bananal, em conjunto com o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), a operação contou com o apoio da Superintendência de Polícia Regional Norte (SPRN), da 16ª Delegacia Regional de Linhares, da PCES e da Promotoria de Justiça de Rio Bananal e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO-Norte), do MPES.

Desde o início das apurações, já são 79 indiciados — entre líderes, gerentes, “vapores” e auxiliares da organização criminosa. Na 1ª fase, realizada em 11 de junho, 49 pessoas foram presas. Com as 19 prisões desta 2ª fase, o total chega a 68 detidos, todos ligados ao esquema criminoso que atua no município de Rio Bananal e região.

A operação também investiga indícios de envolvimento do grupo em homicídios relacionados à disputa por territórios do tráfico, além do uso de adolescentes para a prática de atos ilícitos. A investigação tramita sob sigilo.

“A investigação é resultado de meses de trabalho, com diligências de campo, denúncias, apreensões e cruzamento de dados telemáticos. A ação visa desarticular uma organização criminosa envolvida com tráfico e associação para o tráfico em Rio Bananal e entorno”, disse o delegado Eudson Ferreira Bento, que está respondendo pela 16ª Delegacia Regional de Linhares.

Nesta 2ª fase, foram cumpridos 19 mandados de prisão temporária — entre eles 15 homens e 3 mulheres — além de 14 mandados de busca e apreensão no município. Após os procedimentos de praxe, os presos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.

As investigações seguem em andamento, e novas fases poderão ser deflagradas conforme o aprofundamento das apurações.