Operação Estado Presente tem 20 presos na região serrana do ES

Entre os dias 22 e 27 de agosto, as forças de Segurança do Estado realizam a Operação Estado Presente nos municípios da região serrana. Ao todo, 358 agentes foram empenhados nas diligências da Operação, que resultaram em 20 prisões, sendo três em cumprimento de mandado de prisão, além da apreensão de três armas de fogo, entorpecentes e munições.

A Operação reuniu Polícia Militar do Espírito Santo (PMES); Polícia Civil do Espírito Santo (PCES); Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES); Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES); Polícia Penal do Espírito Santo (PPES); Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAer); Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Prefeituras.

As diligências ocorreram nos municípios de Afonso Cláudio, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Marechal Floriano, Ibatiba, Iúna, Laranja da Terra, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa e Venda Nova.

Ao todo, 966 pessoas, 287 carros e 353 motos foram abordados, sendo que um carro com restrição de furto e roubo foi recuperado. As diligências viabilizaram ainda o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão. As equipes conjuntas também fiscalizaram 31 estabelecimentos comerciais. Nas ações de trânsito, 221 autos de infração foram aplicados e 18 veículos foram removidos, por infração ao Código de Trânsito Brasileiro.

Além das ações de policiamento ostensivo, também foram realizadas palestras em escolas da região. Foram abordados temas como violência no trânsito e cidadania. No total, foram 21 escolas atendidas e 1.448 alunos alcançados.

“A Operação Estado Presente é uma demonstração de que as Forças de Segurança do Estado atuam em conjunto e integradas, levando sensação de segurança para as comunidades onde é realizada. É uma ação itinerante, que sempre traz importantes resultados, e o efeito de longo prazo é o que temos verificado no Espírito Santo, que é a redução de homicídios, de crimes patrimoniais e de outros indicativos importantes relacionados à Segurança Pública”, afirmou o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno.