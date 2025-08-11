Oportunidade! Suzano está com vagas abertas para unidade de Cachoeiro

A Suzano está com inscrições abertas para duas oportunidades de trabalho no Espírito Santo, sendo uma na unidade de Aracruz e uma em Cachoeiro de Itapemirim. As vagas contemplam diferentes perfis profissionais e incluem oportunidades afirmativas.

A primeira é uma oportunidade em Aracruz, como Aprendiz de Manutenção (também para PCD), destinada a jovens de 16 a 17 anos que tenham interesse em conhecer e aprofundar a formação de aprendiz na área de Manutenção de Máquinas Industriais. É necessário estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio, residir em Aracruz e ter disponibilidade no período da tarde para aulas no SENAI. Caso seja PCD, não haverá limite máximo de idade para contratação e é obrigatório apresentar o laudo anexado.

Já em Cachoeiro de Itapemirim, a vaga é para Analista de Planejamento Demanda PL, destinada a profissionais com ensino superior completo em Administração, Economia, Engenharia, Logística ou áreas correlatas, além de experiência em planejamento e conhecimento em rotinas complexas de cadeia de suprimentos.

A Suzano também está com o banco de talentos aberto. Trata-se de uma oportunidade exclusivamente para candidatas do gênero feminino que desejam integrar o banco de currículos para futuras oportunidades na operação da fábrica de Aracruz. Quem se interessar, pode acessar o link direto, em https://suzano.gupy.io/jobs/5264480?jobBoardSource=gupy_public_page.

O processo seletivo para todas as vagas contará com etapas de cadastro, triagem, entrevistas, seleção final e contratação. As inscrições são realizadas pela plataforma Gupy, no endereço eletrônico https://suzano.gupy.io.

SERVIÇO

Vaga: Aprendiz de Manutenção (também para PCD)

Inscrições até: 02/09/2025

Local de trabalho: Aracruz – ES

Link direto: https://suzano.gupy.io/jobs/9472112?jobBoardSource=gupy_public_page

Vaga: Analista de Planejamento Demanda PL (também para PCD)

Inscrições até: 16/09/2025

Local de trabalho: Cachoeiro de Itapemirim – ES

Link direto: https://suzano.gupy.io/jobs/9538987?jobBoardSource=gupy_public_page