Vila Velha sedia maior evento de games do Estado

Vila Velha se torna, a partir desta sexta-feira (8), o centro da cultura digital no Espírito Santo com a abertura da Headscon 2025. O evento, que acontece até domingo (10), no CEET Vasco Coutinho, no Centro, é gratuito e reúne mais de 40 atividades voltadas para o universo dos games, da tecnologia e da inovação.



Promovida pelo Instituto Gamecon, com apoio institucional da Prefeitura de Vila Velha, a Headscon Espírito Santo 2025 marca a chegada da plataforma ao Sudeste, após edições de sucesso em outras regiões do país.

A programação inclui palestras, oficinas, campeonatos de eSports, feira geek, maratona criativa, concursos de cosplay e encontros com influenciadores como JVNQ, Carol Crespo e Guto Barbosa.



Além do entretenimento, o evento tem como foco a formação de jovens talentos, o fomento à economia criativa e o mapeamento da cadeia produtiva dos games no Estado. Desenvolvedores, estudantes, educadores e profissionais do setor podem participar do mapeamento preenchendo o formulário disponível no site oficial.

Programação

Sexta-feira (8) – CEET Vasco Coutinho



9h – Abertura oficial com autoridades e Palestra: Futuro do Trabalho – Marcelo Minutti

11h15 – O Brasil precisa da indústria criativa – Olímpio Neto

14h – Painel: Transformando cosplay em carreira – Eduardo Ícaro, Nathsan, Max Belmont

15h – Palestra: De Cariacica pro mundo – Lucas Marduk

16h – O futuro é de quem desce pro play – Marcelo Shama

17h45 – Painel: “Tupi: A Lenda de Arariboia” – Marcelo Herzog e equipe Mito Games

19h – Concurso Cosplay de Baixo Custo

Diversas rodas de conversa, oficinas e meet & greet ocorrem ao longo do dia



Sábado (9) – CEET Vasco Coutinho



9h – Roda de conversa: Fomento à economia criativa

10h – Painel: Participação feminina no universo dos games

14h – Painel: Mercado Boardgamer no Brasil

15h – Painel: Censo do Mercado de Jogos Capixabas

17h – Painel: Ainda é possível viver da produção de conteúdo?

17h30 – Concurso Cosplay



Domingo (10) – CEET Vasco Coutinho



10h – Painel: Todo mundo joga

11h – Painel de encerramento: Eventos gamers e economia criativa

14h – Painel: Influência no mundo dos games – JVNQ, Guto Barbosa, Bárbara Gutierrez

15h – Meet & Greet com Carol Crespo

16h30 – Apresentação final de cosplay

18h – Premiação e encerramento



Serviço:

Headscon Espírito Santo 2025

Local: CEET Vasco Coutinho – Avenida Luciano das Neves, s/n, Centro de Vila Velha

Data: 8, 9 e 10 de agosto de 2025

Mais informações em https://headscon.com.br