PC conclui inquérito e prende 7º envolvido na morte de adolescente em São Mateus

O sétimo suspeito de envolvimento na morte do adolescente Lázaro Airan dos Santos Pereira, de 17 anos, foi preso pela Polícia Civil de São Mateus, na última quarta-feira (13). A Delegacia Especializada de Investigação Criminal (Deic) concluiu o inquérito policiail que apurou a morte da vítima na segunda-feira (11).

Lázaro foi visto por último no dia 12 de junho de 2025 no Centro de São Mateus. A prisão foi realizada em cumprimento a mandado expedido pelo Juízo Criminal de São Mateus. O suspeito foi abordado quando transitava de motocicleta pelo bairro e não ofereceu resistência.

De acordo com o titular da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (Deic) de São Mateus, delegado Marcelo Cruz, o inquérito policial foi concluído e encaminhado ao Poder Judiciário, com todos os sete investigados indiciados por homicídio qualificado por motivo torpe, em concurso de pessoas, mediante emboscada, além de milícia armada, sequestro e ocultação de cadáver, tipificados nos artigos 121, parágrafo 2º, incisos I, II, III e IV e parágrafo 6º; artigo 148; e artigo 211 do Código Penal. Foi representada a prisão preventiva de todos os indiciados.

O corpo de Lázaro foi localizado no dia 4 de agosto, em uma cova profunda no distrito de Guriri, em São Mateus, após denúncia anônima recebida pela Polícia Penal. No dia seguinte, a vítima foi reconhecida preliminarmente pela mãe, por meio de uma tatuagem no pescoço, e submetida a exames necroscópicos pela Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES).

Durante as diligências, foram apreendidos veículos com vestígios de sangue, fios possivelmente utilizados para amarração ou asfixia e outros elementos de prova que estão sendo submetidos a perícia para confronto genético.

Ao longo da investigação, outras seis prisões já haviam sido efetuadas entre os dias 17 de junho e 2 de julho, incluindo a de um policial militar.

“Com a prisão do sétimo envolvido e o envio do inquérito à Justiça, avançamos significativamente na responsabilização dos autores”, afirmou o delegado.