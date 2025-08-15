PCES e PMES prendem suspeitos de homicídio em Fundão

Dois irmãos, de 22 e 24 anos, foram presos na última quinta-feira (14), em Fundão pelas Polícia Civil e Militar. Os dois são investigados pelo homicídio de um homem de 43 anos também em Fundão, na sexta-feira 8 de agosto.

De acordo com o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Fundão, delegado Leandro Sperandio, a motivação do crime teria relação com um incidente envolvendo a vítima e um dos autores: “Aproximadamente três meses atrás, na zona rural de Fundão, na região de Piranema, um cavalo da vítima teria fugido do pasto e danificado o para-choque da motocicleta de um dos suspeitos. A vítima se dispôs a pagar os danos, mas não concordava com o valor abusivo exigido pelos autores”, explicou.

Ainda segundo o delegado, a dinâmica do homicídio foi esclarecida pela investigação: Na última sexta-feira (08), os autores, em uma motocicleta, teriam se deparado com a vítima a cavalo e efetuado quatro disparos nas costas da vítima. Após cair, um quinto disparo foi desferido na boca da vítima. “O suspeito de 24 anos tem histórico de homicídio, praticado com outro irmão dele que já está preso”, relatou Sperandio.

Ambos os suspeitos negaram participação no crime e apresentaram versões incompatíveis com os elementos de prova coletados durante a investigação. Os irmãos foram encaminhados ao plantão da 13ª Delegacia Regional de Aracruz para os procedimentos de praxe, onde a ocorrência está em andamento.