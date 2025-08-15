PC e EDP identificam duas empresas por uso irregular de energia elétrica na Serra

A Polícia Civil flagrou em menos de 24 horas dois casos de furto de energia elétrica na Serra. A operação foi conduzida pelo Departamento de Investigações Criminais (Deic), com apoio de peritos do Departamento de Engenheria Forense do Instituto de Criminalística (IC). Também estiveram presentes a Polícia Científica e técnicos da EDP.

O primeiro flagra foi na última quinta-feira (14), em uma fábrica de gelo, as equipes encontraram uma ligação clandestina que abastecia três câmaras frias, uma máquina de gelo em escamas com ciclo de produção de alta escala a cada 15 minutos, uma máquina menor de gelo filtrado e toda a parte elétrica do estabelecimento. O responsável, um homem de 48 anos, alegou que o negócio funcionava há apenas oito meses, mas a equipe localizou publicações do estabelecimento datadas de janeiro de 2021.

Ele foi conduzido à sede da Deic, onde foi autuado em flagrante por furto de energia elétrica (Art. 155, Parag 3°, do CPB) e liberado mediante pagamento de fiança.

Já na quarta-feira (13), em uma empresa de reciclagem e venda de sucatas, foi constatado que o local, que abriga duas empresas distintas, foi identificado que uma delas estava sendo abastecida por uma ligação trifásica clandestina, sem medidor e fora das normas da concessionária, atendendo seu escritório e alojamento.

Os técnicos da EDP confeccionaram o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) narrando as irregularidades encontradas no local e removeram as ligações clandestinas. O responsável legal não estava presente e será investigado em inquérito policial instaurado para apurar os fatos.

Segundo a EDP, além do processo criminal, os responsáveis deverão pagar, conforme a Resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), o valor correspondente à energia não faturada durante o período da fraude, além dos custos administrativos.