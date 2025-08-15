Piúma: homem desrespeita medida protetiva e ameaça ex

A Polícia Militar prendeu um homem, de 37 anos, acusado de ameaçar a ex-companheira e descumprir uma medida protetiva no bairro Piúminas, em Piúma. A vítima, de 39 anos, estava acompanhada do atual namorado quando percebeu estar sendo seguida pelo suspeito.

De acordo com populares, o homem exibia uma arma de fogo na cintura enquanto caminhava atrás do casal. Ao chegarem em casa, a mulher entrou rapidamente e trancou a porta, enquanto o companheiro tentava impedir a invasão. Mesmo com a ordem judicial em vigor, a vítima afirmou que as ameaças eram frequentes e haviam aumentado nos últimos dias.

Durante a abordagem, os policiais localizaram na cintura do suspeito uma arma falsa, além de dinheiro, um celular e pedras de crack. O material foi apreendido e encaminhado, junto com o detido, para a Delegacia Regional de Anchieta. O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil.