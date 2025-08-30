Perigo Potencial: tempestades colocam 68 cidades do ES em alerta máximo
O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta amarelo de chuvas intensas com início às 10h deste sábado (30) e término às 10h do domingo (31).
Volume de chuva pode chegar a 50 mm por dia
De acordo com o aviso, a previsão é de chuvas fortes com intensidade entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h.
O grau de severidade foi classificado como perigo potencial, com baixo risco de alagamentos, queda de galhos de árvores, descargas elétricas e interrupções no fornecimento de energia elétrica.
Ventos intensos podem provocar acidentes
Durante rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores e evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Isso reduz o risco de acidentes.
Outra recomendação do INMET é não utilizar aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante as tempestades, para evitar descargas elétricas e danos aos equipamentos.
Regiões afetadas devem redobrar cuidados
Moradores das áreas incluídas no aviso devem redobrar a atenção com deslocamentos, evitar áreas alagadas e seguir as orientações de segurança.
Confira as cidades:
- Afonso Cláudio
- Águia Branca
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jaguaré
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Nova Venécia
- Pancas
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São José do Calçado
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória
