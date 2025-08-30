Perigo Potencial: tempestades colocam 68 cidades do ES em alerta máximo

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta amarelo de chuvas intensas com início às 10h deste sábado (30) e término às 10h do domingo (31).

Volume de chuva pode chegar a 50 mm por dia

De acordo com o aviso, a previsão é de chuvas fortes com intensidade entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h.

O grau de severidade foi classificado como perigo potencial, com baixo risco de alagamentos, queda de galhos de árvores, descargas elétricas e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Ventos intensos podem provocar acidentes

Durante rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores e evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Isso reduz o risco de acidentes.

Outra recomendação do INMET é não utilizar aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante as tempestades, para evitar descargas elétricas e danos aos equipamentos.

Regiões afetadas devem redobrar cuidados

Moradores das áreas incluídas no aviso devem redobrar a atenção com deslocamentos, evitar áreas alagadas e seguir as orientações de segurança.

Confira as cidades: