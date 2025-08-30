Cidades

Perigo Potencial: tempestades colocam 68 cidades do ES em alerta máximo

Imagem ilustra previsão do tempo em Cachoeiro
Foto: Leitor | Amanda de Freitas

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta amarelo de chuvas intensas com início às 10h deste sábado (30) e término às 10h do domingo (31).

Volume de chuva pode chegar a 50 mm por dia

De acordo com o aviso, a previsão é de chuvas fortes com intensidade entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h.

Leia também: Temperaturas caem novamente em Cachoeiro; veja a previsão completa

grau de severidade foi classificado como perigo potencial, com baixo risco de alagamentosqueda de galhos de árvoresdescargas elétricas e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Ventos intensos podem provocar acidentes

Durante rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores e evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Isso reduz o risco de acidentes.

Outra recomendação do INMET é não utilizar aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante as tempestades, para evitar descargas elétricas e danos aos equipamentos.

Regiões afetadas devem redobrar cuidados

Moradores das áreas incluídas no aviso devem redobrar a atenção com deslocamentos, evitar áreas alagadas e seguir as orientações de segurança.

Confira as cidades:

  1. Afonso Cláudio
  2. Águia Branca
  3. Alegre
  4. Alfredo Chaves
  5. Alto Rio Novo
  6. Anchieta
  7. Apiacá
  8. Aracruz
  9. Atílio Vivacqua
  10. Baixo Guandu
  11. Barra de São Francisco
  12. Bom Jesus do Norte
  13. Brejetuba
  14. Cachoeiro de Itapemirim
  15. Cariacica
  16. Castelo
  17. Colatina
  18. Conceição do Castelo
  19. Divino de São Lourenço
  20. Domingos Martins
  21. Dores do Rio Preto
  22. Fundão
  23. Governador Lindenberg
  24. Guaçuí
  25. Guarapari
  26. Ibatiba
  27. Ibiraçu
  28. Ibitirama
  29. Iconha
  30. Irupi
  31. Itaguaçu
  32. Itapemirim
  33. Itarana
  34. Iúna
  35. Jaguaré
  36. Jerônimo Monteiro
  37. João Neiva
  38. Laranja da Terra
  39. Linhares
  40. Mantenópolis
  41. Marataízes
  42. Marechal Floriano
  43. Marilândia
  44. Mimoso do Sul
  45. Muniz Freire
  46. Muqui
  47. Nova Venécia
  48. Pancas
  49. Piúma
  50. Presidente Kennedy
  51. Rio Bananal
  52. Rio Novo do Sul
  53. Santa Leopoldina
  54. Santa Maria de Jetibá
  55. Santa Teresa
  56. São Domingos do Norte
  57. São Gabriel da Palha
  58. São José do Calçado
  59. São Mateus
  60. São Roque do Canaã
  61. Serra
  62. Sooretama
  63. Vargem Alta
  64. Venda Nova do Imigrante
  65. Viana
  66. Vila Valério
  67. Vila Velha
  68. Vitória

