Pesquisa e Inovação no ES: confira os aprovados em três editais

Uma série de resultados finais esperados pela comunidade científica capixaba foram revelados nesta sexta-feira (15). A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) divulgou os aprovados em três editais: Apoio às Empresas Juniores (01/2025), Bolsas de Pós-Doutorado Sênior (05/2025) e Apoio aos Núcleos de Inovação Tecnólogica do Espírito Santo – NIT (12/2025). Ao todo, foram 75 projetos selecionados nessas chamadas públicas.

Apoio às empresas juniores (01/2025)

O edital 01/2025 tem como objetivo promover a cultura científica e tecnológica aliadas às demandas sociais e econômicas e contribuir para a geração de novos conhecimentos, bem como sua aplicação e transferência para o mercado de trabalho.

Foram 34 projetos inscritos e 32 selecionados. O valor total de recurso disponível para o edital é de R$ 1 milhão, oriundo do Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia (Funcitec).

Resultado do edital 01/2025 – Apoio às Empresas Juniores: clique aqui e acesse!

Bolsas de pós-doutorado (05/2025)

A chamada 05/2025 foi lançada de forma inédita pela Fapes, com o intuito de apoiar projetos de pesquisa que visem contribuir para o desenvolvimento científico e tecnológico no Espírito Santo e do Brasil, por meio da concessão de bolsas para estágios de pós-doutorado em grupos e redes de reconhecida excelência – em todas as áreas do conhecimento.

No total, foram 53 projetos inscritos, sendo que 38 deles foram selecionados. Entre os aprovados, 14 vão atuar no Brasil e 24 desenvolverão seus trabalhos no exterior. O valor total disponível para o edital é de R$ 6 milhões, provenientes do Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Funcitec).

Resultado do edital 05/2025 – Bolsas de Pós-Doutorado Sênior: clique aqui e acesse!

Apoio aos núcleos de inovação tecnológica do Espírito Santo – NIT (12/2025)

O edital 12/2025 tem como ideia central fortalecer as capacidades operacionais e estratégicas dos NIT do Espírito Santo, incentivando e promovendo a inovação, bem como a transferência de tecnologia para o mercado, fomentando o ecossistema local da área.

Foram selecionados cinco projetos para receber custeio e pagamento dos bolsistas ao longo de 24 meses, sem possibilidade de prorrogação. Ao todo, serão R$ 3 milhões em recursos, oriundos do Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Funcitec).