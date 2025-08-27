Estudante capixaba tem projeto científico lançado ao espaço pela NASA

A estudante Bárbara Rezende Martinelli, da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Irmã Maria Horta, localizada em Vitória, viveu uma conquista histórica: teve seu projeto lançado ao espaço pela Agência Espacial Americana (NASA), em missão internacional realizada no dia 21 de agosto de 2025.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O experimento, intitulado STEM – Experiment on NASA Flight RB-10, consiste no envio de sementes ao espaço por meio de balões atmosféricos de grande altitude, com o objetivo de analisar os efeitos da radiação solar sobre o processo de germinação e crescimento das plantas. Após o retorno à Terra, estudantes de diferentes países realizarão estudos comparativos, ampliando o conhecimento científico sobre o tema.

Leia também: Alunos homenageiam Newton Braga em tertúlia literária em Cachoeiro

A estudante foi selecionada para integrar a equipe internacional após um rigoroso processo de avaliação. Ela representou o Brasil ao lado de outro estudante do Paraná, sob orientação do professor Luiz Gustavo Gomes, responsável pelo Atendimento Educacional Especializado (AEE) em Altas Habilidades/Superdotação na escola.

“Ficamos na expectativa durante o processo seletivo, torcendo para que ela fosse escolhida entre os estudantes do mundo todo. Quando o projeto foi aprovado pela NASA, foi uma alegria imensa. E agora, com o lançamento, só temos motivos para comemorar. Estamos muito felizes com essa conquista”, destacou o professor Luiz Gustavo Gomes.

O diferencial do projeto é sua coordenação internacional. A iniciativa é liderada por Nicole Haragutchi, estudante norte-americana e fundadora da organização Innovation International, que busca oferecer oportunidades de pesquisa a jovens em todo o mundo. A equipe da missão é formada por dez estudantes de países como Brasil, Estados Unidos, Gana, Libéria, Arábia Saudita e Filipinas.

Para Bárbara Rezende Martinelli, a experiência já é um marco em sua trajetória acadêmica: “Estou muito feliz em ver meu projeto ganhando reconhecimento e repercussão internacional. É gratificante perceber que as ideias dos estudantes podem ser valorizadas e que temos voz para expressar nossa criatividade de maneira significativa. Acredito que esse projeto pode abrir portas e trazer muitos benefícios para o nosso futuro.”

A experiência proporcionou um aprendizado interdisciplinar, unindo conceitos de Biologia, Física, Geografia, Química, Inglês e Língua Portuguesa. Além de desenvolver competências científicas e tecnológicas, a ação reforça o protagonismo estudantil e coloca a rede pública estadual em destaque no cenário internacional da inovação.