Estudante capixaba tem projeto científico lançado ao espaço pela NASA
Aluna da Rede Estadual representa o Brasil em missão internacional de ciência e inovação coordenada por jovens.
A estudante Bárbara Rezende Martinelli, da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Irmã Maria Horta, localizada em Vitória, viveu uma conquista histórica: teve seu projeto lançado ao espaço pela Agência Espacial Americana (NASA), em missão internacional realizada no dia 21 de agosto de 2025.
O experimento, intitulado STEM – Experiment on NASA Flight RB-10, consiste no envio de sementes ao espaço por meio de balões atmosféricos de grande altitude, com o objetivo de analisar os efeitos da radiação solar sobre o processo de germinação e crescimento das plantas. Após o retorno à Terra, estudantes de diferentes países realizarão estudos comparativos, ampliando o conhecimento científico sobre o tema.
A estudante foi selecionada para integrar a equipe internacional após um rigoroso processo de avaliação. Ela representou o Brasil ao lado de outro estudante do Paraná, sob orientação do professor Luiz Gustavo Gomes, responsável pelo Atendimento Educacional Especializado (AEE) em Altas Habilidades/Superdotação na escola.
“Ficamos na expectativa durante o processo seletivo, torcendo para que ela fosse escolhida entre os estudantes do mundo todo. Quando o projeto foi aprovado pela NASA, foi uma alegria imensa. E agora, com o lançamento, só temos motivos para comemorar. Estamos muito felizes com essa conquista”, destacou o professor Luiz Gustavo Gomes.
O diferencial do projeto é sua coordenação internacional. A iniciativa é liderada por Nicole Haragutchi, estudante norte-americana e fundadora da organização Innovation International, que busca oferecer oportunidades de pesquisa a jovens em todo o mundo. A equipe da missão é formada por dez estudantes de países como Brasil, Estados Unidos, Gana, Libéria, Arábia Saudita e Filipinas.
Para Bárbara Rezende Martinelli, a experiência já é um marco em sua trajetória acadêmica: “Estou muito feliz em ver meu projeto ganhando reconhecimento e repercussão internacional. É gratificante perceber que as ideias dos estudantes podem ser valorizadas e que temos voz para expressar nossa criatividade de maneira significativa. Acredito que esse projeto pode abrir portas e trazer muitos benefícios para o nosso futuro.”
A experiência proporcionou um aprendizado interdisciplinar, unindo conceitos de Biologia, Física, Geografia, Química, Inglês e Língua Portuguesa. Além de desenvolver competências científicas e tecnológicas, a ação reforça o protagonismo estudantil e coloca a rede pública estadual em destaque no cenário internacional da inovação.