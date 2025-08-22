Polícia localiza adolescente que estava desaparecida no ES

Um homem de 22 anos foi preso em flagrante na última quarta-feira (20), em Baixo Guandu, após ser encontrado na companhia de uma adolescente de 14 anos que estava desaparecida desde o dia 14 de agosto, em Vila Velha.

De acordo com a Polícia Civil, a adolescente havia saído de casa para visitar a avó, no bairro Zumbi dos Palmares, e não retornou. A partir de trabalhos de inteligência, a jovem foi localizada em uma residência no município.

Com o suspeito, os policiais encontraram uma arma de fogo com numeração raspada. Ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Colatina e autuado pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e corrupção de menores.

As investigações apontaram ainda que o homem tinha mandado de prisão preventiva em aberto por tráfico de drogas e respondia a processo por homicídio qualificado em Santa Maria de Jetibá.

Após os procedimentos, a adolescente foi reintegrada à família.

Segundo o delegado Luiz Gustavo Ximenes, titular da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas, o apoio da Polícia Militar de Baixo Guandu foi fundamental para o sucesso da operação.