Polícia Civil apreende veículo utilizado em duplo homicídio em Alto Rio Novo

O suspeito Genivaldo Serafim de Souza, de 39 anos, teve a prisão preventiva decretada e segue foragido.

Foto: Divulgação PCES

A Polícia Civil apreendeu, na última sexta-feira (29), o carro utilizado pelo suspeito de um duplo homicídio registrado em Alto Rio Novo. A ação contou com apoio das Delegacias de Mantenópolis e ocorreu durante diligência em São Geraldo do Baixio, em Minas Gerais.

O crime aconteceu na tarde de quinta-feira (28), em Córrego Água Limpa, zona rural de Alto Rio Novo. Um casal foi morto a tiros de rifle após uma discussão motivada por disputa de terras.

De acordo com a Polícia Militar, uma das vítimas tentou se proteger na cabine de uma retroescavadeira, mas foi atingida e não resistiu. A outra vítima também foi baleada e morreu no local.

Testemunhas relataram que o autor deixou a cena após a discussão, mas retornou pouco depois armado e efetuou os disparos. Em seguida, fugiu utilizando o veículo que foi apreendido.

Durante as buscas, os policiais também encontraram uma caixa de rifle compatível com a arma usada no crime. Já no carro apreendido, havia uma nota fiscal indicando a compra de munição calibre 22.

Segundo o delegado responsável, o suspeito era vizinho das vítimas e se revoltou ao não conseguir intervir em uma obra que estava sendo realizada na propriedade delas.

Apesar da apreensão do veículo e dos materiais, o suspeito segue foragido. A Polícia Civil informou que as investigações continuam e reforçou a importância da colaboração da população por meio do Disque-Denúncia 181.

