Guarda Civil Municipal intercepta veículo em fuga no Centro de Cachoeiro

Na madrugada deste sábado (9), um carro foi interceptado pela Guarda Civil Municipal de Cachoeiro de Itapemirim após desobedecer a ordem de parada e fugir pela contramão no Centro da cidade. A ação ocorreu após determinação do Ciodes, que repassou informações do cerco eletrônico indicando a rota do veículo.

O veículo foi localizado na avenida Beira Rio, e os agentes constataram que duas mulheres ocupavam o carro. Ambas apresentavam dificuldades para se manter em pé, fala arrastada e forte odor de bebida alcoólica. Durante a abordagem, elas se recusaram a sair do veículo e a fornecer documentos solicitados.

Após novas imagens do videomonitoramento apontarem deslocamento do carro para outro bairro, a equipe conseguiu efetuar a interceptação. A condutora não apresentou o documento obrigatório do veículo e se recusou a realizar o teste do bafômetro. O carro foi recolhido ao pátio credenciado pelo Detran e a motorista encaminhada à delegacia.