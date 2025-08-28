Polícia Militar prende dois homens por suspeita de tráfico de drogas em Guaçuí

Na noite desta quarta-feira (27), a Equipe ROR do 3º Batalhão da PMES prenderam dois homens, de 55 e 20 anos, suspeitos de tráfico de drogas em Guaçuí.

Durante o patrulhamento nas proximidades do “Bambu”, os militares avistaram um homem em atitude suspeita. Ao perceber a presença policial, ele tentou fugir para o interior de uma residência, dispensando no trajeto três buchas de maconha, que foram recolhidas pela guarnição.

Na abordagem, os policiais identificaram o suspeito, além do morador da residência, que demonstrou nervosismo ao receber voz de abordagem. Durante buscas no imóvel, os militares localizaram uma mochila contendo mais 18 buchas do mesmo entorpecente.

Ao receber voz de prisão, um dos suspeitos resistiu, sendo necessário o uso progressivo da Força para sua contenção. Ambos foram conduzidos à 6ª Delegacia de Polícia Civil de Alegre, junto com o material apreendido, para as providências.