Polícia Militar prende em Colatina suspeito de homicídio em Baixo Guandu

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) prendeu, na tarde dessa sexta-feira (8), no bairro Santa Helena, em Colatina, um suspeito de ter cometido o homicídio de um homem de 19 anos em São Vicente, Baixo Guandu, poucas horas antes. A vítima foi atingida por disparos de arma de fogo no quintal de uma residência, após cortar o cabelo em um salão localizado nos fundos do imóvel. Segundo testemunhas, dois indivíduos chegaram ao local em uma motocicleta, e o garupa efetuou vários disparos, fugindo em seguida.

Após o crime, as equipes da Força Tática foram informadas de que o suspeito, 26 anos, estaria fugindo em um carro, seguindo em direção a cidade de Colatina. Diante disso, as guarnições montaram um cerco e abordaram o referido veículo com dois ocupantes. Durante a busca, foi encontrada uma camisa idêntica à usada pelo atirador no momento do crime.

Ao ser abordado, o homem que estava no carona confessou ser o autor do homicídio. Ele afirmou ter chamado o indivíduo, 29 anos, que estava na condução do carro para levá-lo até Cariacica.

Com a ajuda da Polícia Militar de Minas Gerais, buscas foram feitas na casa do motorista, em Aimorés, com a autorização de sua mãe, e dois capacetes semelhantes aos utilizados no crime foram localizados. Os dois suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Baixo Guandu. O veículo foi removido ao pátio.