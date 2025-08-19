Polícia prende chefe de facção criminosa em Sooretama

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Sooretama, prendeu, na tarde dessa segunda-feira (18), um indivíduo de 19 anos apontado como chefe local da organização criminosa Terceiro Comando Puro (TCP). A prisão ocorreu no Centro da cidade de Sooretama.

Dando continuidade ao combate à organização criminosa que atua no tráfico de drogas na região do Pombal, nos bairros Dalvo Loureiro e Vale do Sol, os policiais civis realizaram uma campana e, ao confirmarem a presença dele no imóvel, acionaram apoio da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES).

Leia também: Reconhecimento facial prende acusado de duplo homicídio em Vila Velha

Durante a entrada na casa, o indivíduo jogou pela janela uma pistola calibre .380 e um carregador, ação flagrada pelos policiais. Ao tentar resistir à prisão, ele e a companheira, uma mulher de 20 anos, foram contidos.

Após as diligências, ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Sooretama. O indivíduo, de 19 anos, foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo e resistência, e teve o mandado de prisão cumprido. Sua companheira prestou depoimento e foi liberada.

“Além da arma, carregador e 28 munições calibre .380, foi apreendida a motocicleta do suspeito, que há indícios de ter sido adquirida com dinheiro do tráfico”, disse o titular da Delegacia de Polícia de Sooretama, delegado Eudson Ferreira Bento.