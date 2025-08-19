Reconhecimento facial prende acusado de duplo homicídio em Vila Velha

As câmeras com reconhecimento facial do Governo do Estado identificaram, na tarde dessa segunda-feira (18), em um ônibus do Sistema Transcol, um homem acusado de envolvimento em um duplo homicídio ocorrido em 2019, no bairro Morada da Barra, em Vila Velha. Uma guarnição da Polícia Militar que realizava o patrulhamento no Terminal de Itaparica foi informada do mandado de prisão e realizou a abordagem. Após confirmarem que se tratava do suspeito, de 28 anos, os militares realizaram a detenção.

De acordo com as investigações, os suspeitos eram ligados ao tráfico de drogas da região da Grande Terra Vermelha e confundiram as vítimas com integrantes de uma facção rival. Os dois jovens haviam descido de um coletivo e foram surpreendidos pelos criminosos, que efetuaram os disparos de arma de fogo e depois arrancaram seus olhos.

As provas reunidas na investigação incluíram laudos cadavéricos e exame de microcomparação balística, que confirmou que a arma apreendida com os acusados foi a mesma utilizada nas execuções. Um dos suspeitos foi preso pela Polícia Militar em setembro de 2022, enquanto o outro permanecia foragido.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão. Após os procedimentos de praxe, ele foi levado para o Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.