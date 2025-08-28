Posto de Atendimento Veicular (PAV) de Piúma vai funcionar em novo endereço; entenda

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) informa que o Posto de Atendimento Veicular (PAV) de Piúma passará por reforma a partir desta terça-feira (26). Para viabilizar a obra, o atendimento ao público será transferido para um novo endereço a partir de quinta-feira (28), com previsão de retorno em até 60 dias.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Durante esse período, os serviços presenciais serão realizados no ponto localizado ao lado da Prefeitura de Piúma, na Rua Orides Fornaciaris, s/nº, no Centro. A unidade permanecerá fechada nesta terça-feira (26) e quarta-feira (27) para a mudança de local.

Leia também: Detran divulga lista de suplentes na primeira fase do CNH Social 2025

A reforma tem como objetivo modernizar a agência, com a instalação de novo mobiliário dentro do padrão atualizado do órgão, além de melhorias de acessibilidade. As mudanças irão garantir mais conforto para os servidores e qualidade no atendimento aos cidadãos.

Atendimento

O Detran|ES reforça que, para o atendimento presencial, é necessário realizar o agendamento pelo site oficial: www.detran.es.gov.br.

Além disso, o órgão disponibiliza mais de 60 serviços on-line, permitindo que a população tenha acesso a diversos atendimentos de forma prática, sem a necessidade de deslocamento até a unidade.

Acesse os serviços on-line da área de Habilitação

Acesse os serviços on-line da área de Veículos

Acesse os serviços on-line da área de Infrações