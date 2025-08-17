Posto de Atendimento Veicular (PAV) de Anchieta fechará por dois dias; entenda

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) informa que o Posto de Atendimento Veicular (PAV) de Anchieta ficará fechado nas próximas segunda (18) e terça-feira (19) em razão de mudança para local temporário devido a uma ampla reforma nas instalações atuais, para a melhoria da agência. A reforma deve ser concluída em um prazo de 60 dias.

Os atendimentos à população voltarão a ser realizados a partir da quarta-feira (20), no mesmo endereço da unidade atual, porém na loja ao lado, na Rua Hugo Gomes dos Santos, 149, loja 04, no Centro do município de Anchieta.

Atendimento

O Detran|ES orienta que moradores de Anchieta que precisarem do serviço presencial do Órgão nos dias de fechamento devem agendar o atendimento em uma agência das cidades vizinhas no site www.detran.es.gov.br.

Para facilitar o acesso aos serviços, o Detran|ES disponibiliza também mais de 60 serviços on-line diretamente no site www.detran.es.gov.br, sem a necessidade de deslocamento do cidadão até a unidade.

Acesse os serviços on-line da área de Habilitação

Acesse os serviços on-line da área de Veículos

Acesse os serviços on-line da área de Infrações