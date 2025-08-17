PR/ES recebe inscrições do 2º processo seletivo de estagiários do MPF de 2025

O Ministério Público Federal (MPF) lançou o 2º processo seletivo de 2025 para estagiários de nível superior (cursos de graduação e pós-graduação). Na Procuradoria da República no Espírito Santo (PR/ES), a seleção formará cadastro de reserva para de estagiários de nível superior dos cursos de Administração, Comunicação Social (Jornalismo), Educação Física, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Tecnologia da Informação (suporte técnico) e Direito nível superior graduação e pós-graduação.

O edital de aberturapode ser consultado no site do órgão. As inscrições vão até 31 de agosto neste link. As provas objetivas on-line serão aplicadas em 21 de setembro.

Inscrições. As inscrições serão feitas em duas etapas. Primeiramente, é preciso se cadastrar neste link. Em seguida, o candidato deve enviar para o e-mail [email protected]r a documentação listada no edital, até o dia 5 de setembro. A inscrição só será efetivada após o envio da documentação. A lista com os candidatos aptos a fazer a prova será publicada na página de estágio do MPF/ES.

Provas. Para a realização da prova on-line, no dia 21 de setembro, é necessário ter a inscrição previamente confirmada e estar cadastrado no site https://www.gov.br/ (GOV.BR). É obrigatório acessar o endereço https://selecaoestagio.mpf.mp.br até 72 horas antes do dia agendado para a realização da prova, cujo horário será definido e divulgado posteriormente.

Contratação, bolsa de estágio e benefícios. A jornada semanal será de 20 horas. O valor da bolsa é de R$ 1.027,82 para estudantes de graduação e de R$ 2.055,65 para candidatos de pós-graduação. Os selecionados também receberão auxílio-transporte de R$ 11,58 por dia de estágio presencial e seguro contra acidentes pessoais. O programa permite a realização das atividades no formato híbrido, combinando trabalho presencial e remoto.

A seleção prevê vagas reservadas para pessoas com deficiência, candidatos negros e minorias étnico-raciais (populações indígenas, povos e comunidades tradicionais). O estudante deverá assinar a declaração específica de opção, que está no edital, para participar da seleção pelo sistema de cotas.

2ª Seleção de Estágio do MPF de 2025

Inscrições: 4 a 31 de agosto

Divulgação das inscrições válidas: 10 de setembro

Aplicação das provas objetivas on-line: 21 de setembro

Publicação do resultado final e da classificação: 10 de novembro