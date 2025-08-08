Prefeitura de Piúma abre inscrições para vaga de estágio; saiba como se candidatar

A partir de uma parceria firmada entre o Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE do Espírito Santo e o município de Piúma, 80 vagas de estágio na Prefeitura do município serão abertas através do Portal CIEE.

Para participar do processo seletivo, os jovens interessados devem estar cursando o Ensino Médio, cursos técnicos em Administração, Pesca, Saúde ou Educação Física. Ou ainda cursos superiores em Direito, Contabilidade, Administração, Psicologia, Serviço Social, Engenharia da Tecnologia da Informação, Farmácia, Engenharia Civil ou Medicina Veterinária.

Leia também: L.A. Granitos contrata ajudante com início imediato; saiba como se candidatar

Candidatos selecionados serão convidados para uma próxima etapa no processo seletivo, que será uma entrevista presencial na própria Prefeitura de Piúma. Para os estágios de ensino médio, técnico e área da educação, o programa prevê bolsa-auxílio no valor de R$800,00. Contudo, para o estágio superior a bolsa-auxílio prevista é no valor de R$ 1.200,00.

CIEE 61 anos: Imparável

Desde sua fundação, o Centro de Integração Empresa-Escola, maior ONG de inclusão social e trabalho jovem da América Latina, se dedica à capacitação profissional de jovens e adolescentes. A instituição, responsável pela inserção de 7 milhões de brasileiros no mundo do trabalho, mantém uma série de ações socioassistenciais voltada à promoção do conhecimento e fortalecimento de vínculos de populações prioritárias.

No Espírito Santo o CIEE está presente há 44 anos, atendendo atualmente cerca de 10.000 jovens no estado.

Confira aqui o nosso novo logo desde agosto/2023.