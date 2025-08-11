Prefeitura de Vitória abre processo seletivo para área da saúde
A seleção tem como objetivo suprir, com urgência, demandas da Secretaria Municipal de Saúde (Semus)
A Prefeitura de Vitória publicou, no Diário Oficial do Município desta sexta-feira (8), o Edital nº 014/2025, referente ao processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais da área da saúde.
A seleção tem como objetivo suprir, com urgência, demandas da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) por meio da admissão de arteterapeutas, fonoaudiólogos, musicoterapeutas e terapeutas ocupacionais.
As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, na Página de Seleção da PMV, entre os dias 13 e 22 de agosto, com início às 10h e término às 23h59, conforme horário oficial de Brasília.
Vagas e requisitos
Cada função oferece uma vaga imediata e formação de cadastro de reserva. A remuneração para todas as funções é de R$3.082,14 mensais, mais gratificações, com jornada de trabalho de 30 horas semanais. Veja os requisitos exigidos:
- Arteterapeuta: graduação em Artes Plásticas com especialização em Arteterapia e experiência mínima de 12 meses.
- Fonoaudiólogo: graduação em Fonoaudiologia, registro no Conselho de Classe e experiência mínima de 12 meses.
- Musicoterapeuta: graduação em Musicoterapia e experiência mínima de 12 meses.
- Terapeuta Ocupacional: graduação em Terapia Ocupacional, registro no Conselho de Classe e experiência mínima de 12 meses.
A seleção será realizada em duas etapas:
- Inscrição online com preenchimento da ficha de inscrição e envio de informações sobre experiência e qualificação profissional.
- Comprovação documental, mediante convocação, com apresentação dos documentos que comprovem os requisitos e a pontuação declarada.
A pontuação máxima é de 100 pontos, divididos em até 60 pontos por tempo de experiência e até 40 por qualificação profissional (como cursos, especializações e títulos acadêmicos).
O edital reserva 5% das vagas para pessoas com deficiência e 30% para candidatos autodeclarados negros ou indígenas, em consonância com os decretos municipais vigentes. Os candidatos que optarem pelas cotas serão submetidos a avaliação médica (no caso de PCDs) ou análise de autodeclaração (no caso de negros/indígenas).
A contratação é temporária, regida pela Lei Municipal nº 7.534/2008, com validade de 12 meses, podendo ser prorrogada. A aprovação no processo seletivo não garante a contratação imediata, que ocorrerá conforme necessidade do município.
