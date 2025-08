Prefeitura se pronuncia após sequências de acidentes no IBC em Cachoeiro

Após mais um acidente na Avenida Jones dos Santos Neves, que liga o bairro IBC à Linha Vermelha, em Cachoeiro de Itapemirim, o AQUI NOTÍCIAS procurou a Prefeitura de Cachoeiro, que, por meio de nota, explicou que “na reestruturação viária prevista para o trevo do IBC, há um estudo de viabilidade para o fechamento do acesso da Avenida Jones dos Santos Neves à Linha Vermelha”.

O local já foi palco de vários acidentes entre motociclistas e motoristas. Na última terça-feira (5), um motociclista ficou ferido após colidir com um carro que seguia no sentido IBC.

“Na reestruturação viária prevista para o trevo do IBC, há um estudo de viabilidade para o fechamento do acesso da Avenida Jones dos Santos Neves à Linha Vermelha, sentido bairro IBC, neste trecho que a administração municipal já considera como o cruzamento da morte. O reforço na sinalização da região já foi iniciado, e os estudos para as intervenções definitivas estão em fase de conclusão no setor de Mobilidade Urbana, para sua execução.”