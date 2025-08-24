Programa Renova Centro promove melhorias em vias de Piúma

A Prefeitura de Piúma deu início às obras do Programa Renova Centro, que vai modernizar a infraestrutura urbana e valorizar a região central da cidade. O primeiro passo foi a aplicação de asfalto novo na Avenida Eduardo Rodrigues, dentro do programa estadual “Pavimenta Detran-ES: Asfalto Novo, Caminhos Seguros”, realizado em parceria com o Governo do Estado.

Na sequência, outras vias centrais também receberão pavimentação. Depois, as melhorias avançam para o Bairro Limão e, em seguida, para a tradicional Rua Manoel Português, a conhecida Rua Larga, que será contemplada com calçamento.

O prefeito Paulo Cola destacou que o programa é um marco para a cidade “O Renova Centro é um compromisso da nossa gestão com o desenvolvimento urbano e a valorização de Piúma. Essas obras vão trazer mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para os moradores e também para quem visita nossa cidade”, afirmou.

Com o Renova Centro, a Prefeitura reafirma o compromisso de melhorar a mobilidade urbana, garantindo mais segurança, fluidez no trânsito e qualidade de vida para moradores e visitantes.