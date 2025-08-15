Projeto vai capacitar arquitetos capixabas e vistoriar 100 casas em Piúma

E se surgisse um projeto inédito no Espírito Santo, que ensinasse a elaboração de laudos técnicos para residências de famílias em situação de vulnerabilidade e promovesse um estudo de campo com arquitetos, com o objetivo de compreender as condições estruturais das moradias capixabas?

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES) está tornando isso realidade. Pela primeira vez, está sendo oferecido um curso gratuito de qualificação profissional em ATHIS (Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social), onde 20 arquitetos e urbanistas estão participando de uma formação, com foco na capacitação para elaboração de laudos técnicos com foco em habitação social. Segundo Priscila Ceolin, presidente do CAU/ES, o curso é uma ferramenta essencial para melhorar a qualidade de vida em comunidades vulneráveis.

O curso, que já está em andamento, é dividido entre aulas teóricas em Vitória, que abordarão temas como diagnóstico de habitações autoconstruídas, cenário da habitação no Brasil e no Espírito Santo e georreferenciamento, e atividades práticas em Piúma, a partir do acordo de cooperação estabelecido entre o Conselho e a Prefeitura de Piúma, por meio da Secretaria de Desenvolvimento, pasta liderada pelo secretário Professor Leonardo Bourguignon.

No último sábado, dia 09/08, com trenas e pranchetas em mãos, os arquitetos e urbanistas iniciaram as visitas de campo no bairro Lago Azul para avaliar e documentar as condições de 100 residências selecionadas pela secretaria. Os laudos técnicos produzidos vão embasar a Prefeitura a captar recursos estaduais e federais para as reformas e melhorias, unindo capacitação profissional e compromisso social em uma ação inédita no Espírito Santo. Serão 4 visitas ao longo do mês de agosto.

A Lei ATHIS (Lei Federal nº 11.888/2008) assegura a assistência técnica de um profissional habilitado de forma gratuita para famílias de baixa renda. A assistência técnica é para o projeto e construção de habitação de interesse social, para a garantia do direito à habitação.

Segundo o secretário de desenvolvimento de Piúma, Professor Leo, esta parceria institucional vai proporcionar a fundamentação necessária para atrair recursos para o município. “Famílias do bairro Lago Azul já foram contempladas com os títulos de propriedade de suas residências por meio de um processo de regularização fundiária promovida pela Prefeitura. Mas queremos ir mais longe, além da posse, vamos trabalhar para garantir casas dignas para a nossa população morar, afirmou o secretário.

A presidente do CAU/ES destaca também que a instituição busca um impacto real na realização deste projeto. “Este curso é mais um recurso para que os profissionais da arquitetura e urbanismo possam se especializar em uma área fundamental para o desenvolvimento social e urbano, promovendo melhorias concretas para as comunidades mais carentes, pois a arquitetura é um direito de todos”, finaliza Priscila.